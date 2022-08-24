Hyundai обновил Solaris

Вы не поверите, но это первое поколение популярного седана!

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На рынке Бразилии этот Hyundai называется не Solaris, как у нас, а HB20S. Это очень бюджетная модель — первое поколение нашего Соляриса, которое на днях обновилось. Изменилась не только внешность, но были также добавлены некоторые системы и оборудование.

Передняя часть седана выглядит более престижно благодаря угловатым воздухозаборникам в бампере и фарам четкой формы. Изменились и задние фонари, ставшие светодиодными и получившие современную графику, а в бампере появилась широкая полоса со встроенными отражателями.

В салоне теперь устанавливается новая цифровая приборная панель Supervision Cluster, но только в топовых комплектациях, а также 8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, совместимый с Android Auto и Apple CarPlay. Также в топе добавляется климат-контроль, камера заднего вида, два порта USB и беспроводная зарядка для смартфона.

Все HB20S теперь имеют шесть подушек безопасности, а среди опций — системы удержания машины в полосе движения, предупреждения об опасности столкновения с едущими поперек автомобилями во время движения задним ходом и мониторинга слепых зон.

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Оснащается такой автомобиль в Бразилии скромным литровым мотором мощностью 80 л.с. или турбированным вариантом того же объема, но мощностью 120 л.с. Первый мотор работает в паре исключительно с 5-ступенчатой механикой, а второй дает выбор между 6-ступенчатой механической и 6-ступенчатой автоматической коробками передач.

Стоит Hyundai HB20S в Бразилии примерно от одного миллиона рублей в переводе на наши деньги.

Фото: Hyundai