Новый кроссовер появится в продаже осенью

Это будет «прогрессивная», но недорогая модель, дефицита которой не ожидается.

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Уже осенью этого года на российском рынке начнутся продажи нового кроссовера Chery Tiggo 4 PRO. Это более комфортная и технологичная версия уже продающегося в России кроссовера Tiggo 4.

Внешне автомобиль будет отличаться от исходной модели особой решеткой радиатора, которая будет схожа с решетками версий PRO более дорогих кроссоверов Tiggo 7 и 8. Также появятся двойные полоски дневных ходовых огней.

Оснащаться кроссовер будет 113-сильным мотором объемом 1,5 литра, работающим на 92-м бензине, работать в паре либо с 5-ступенчатой механикой, либо с вариатором. Динамика машины в этом случае скромная — около 14 секунд до 100 км/ч. Но зато и расход топлива невелик — порядка 7,4 литров на 100 км пути в смешанном режиме.

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Любители более динамичных машин смогут заказать Tiggo 4 PRO с турбированным двигателем того же объема, но мощностью 147 л.с., который тоже работает на бензине АИ-92. Эта версия разгоняется до сотни менее чем за 10 секунд. Купить такой кроссовер можно будет исключительно с вариатором.

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Фото: Chery