Эксперты подсчитали расходы владельца популярного «китайца» за 5 лет

Получилось около 847 тыс. рублей.

В качестве примера взяли модель Chery Tiggo 4, который сегодня стоит от 1,7 млн рублей.

В версии с двигателем 1,5 л (113 л.с.) и механической коробкой передач 1 км пробега этого кроссовера обойдется в 8 рублей 50 копеек, подсчитали эксперты сайта «Цена Авто». В месяц выходит уже 14 тыс. рублей, а за 5 лет — 847,3 тыс. рублей.

Условились, что пробег за эти 5 лет составит 100 тысяч км, эксплуатировать автомобиль будут в Москве и области. При этом возраст водителя — 35 лет, стаж — 10 лет.

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Из 847,3 тыс. рублей 442 680 рублей уйдут на оплату топлива, это 52% всех расходов. Еще немалая статья расхода — страхование каско, которое за этот период составит 180 841 рубль, это 21% всей суммы. 14%, или 115 968 рублей, уйдет на техобслуживание автомобиля, ОСАГО встанет в 50 566 рублей (6%), 43 120 рублей придется выложить за зимние шины (5%), и транспортный налог за этот период составит 14 125 рублей (2%).

Для автомобиля с двухлитровым мотором расходы окажутся чуть выше, и в итоге за пять лет владелец потратит чуть более 1 млн рублей.

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