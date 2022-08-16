Известно, какие китайские модели предпочитают россияне — журнал За рулем

Известно, какие китайские модели предпочитают россияне

Всего с начала года россияне купили 48,8 тыс. новых легковых автомобилей китайских марок.

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Это на 16% меньше, чем за тот же период 2021 года, такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Возглавил рейтинг наиболее популярных «китайцев» кроссовер Haval Jolion, его за 7 месяцев текущего года приобрели в количестве 6912 шт., это в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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При этом его доля в продажах марки почти 47% — наибольший показатель среди всех китайских моделей, представленных на рынке.

На втором месте Chery Tiggo 7 PRO — своих покупателей нашли 5209 (+5%) автомобилей этой марки. Это каждый третий Чери, проданный в России.

В тройке лидеров также Geely Coolray (4516 шт.; —24%) с долей более 42% в объеме бренда.

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На четвертом и пятом местах Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 8/8 PRO с результатами 4245 шт.; 27,6% и 3798; 24,7% соответственно.

Что касается динамики продаж, то больше всего «просели» Chery Tiggo 4, Haval F7 и F7x — на 50–60%, а самый значительный рыночный рост продемонстрировали Haval Jolion (в 3,2 раза) и купе-кроссовер Geely Tugella. Но больше всех преуспел Geely Atlas PRO, который на низкой базе вырос в 55 раз.

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Фото: Максим Шипенков/ТАСС

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