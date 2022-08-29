Почему аэропорт Хельсинки забит российскими машинами

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Богатые россияне нашли способы обойти ограничения ЕС на въезд из России: они едут в Финляндию и садятся на рейсы из столичного аэропорта Хельсинки.

Только в июле было совершено более 230 000 пересечений границы из России в Финляндию (125 000 в июне, когда ограничения на поездки еще действовали).

Многие финны, в том числе министр иностранных дел страны Пекка Хаависто, недовольны такой предприимчивостью россиян. По правилам ЕС, Финляндии не разрешается закрывать свои границы по признаку национальности. Обновить правила можно только на уровне ЕС, и Хаависто выступает за запрет на въезд россиян:

«Было бы хорошо, если бы страны были готовы обсудить ситуацию на встрече министров иностранных дел ЕС в конце августа, — заявил Хаависто информационному агентству AFP. — В то время как Финляндия и страны Балтии собираются ограничить визы, было бы хорошо, если бы все страны ЕС приняли аналогичные решения».

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То есть, россиянам грозит запрет на свободное перемещение по национальному признаку.

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