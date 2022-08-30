Эксперты назвали топ-5 лучших автомобилей для отдыха

23% наших соотечественников отправились в этом году в отпуск на автомобилях, 15% путешествуют так каждый год, еще 26% делают это периодически, а 18% очень хотели бы начать путешествовать таким образом, выяснили «Ситидрайв» и СК «Росгосстрах» в ходе совместного опроса.
Те, кто не возражает против поездок на отдых на автомобиле, говорят, что стали чаще путешествовать таким образом в последние два (16%), три (12%) года или пять (7%) лет.
Почему именно автомобиль?
Причины респонденты назвали следующие: удобство (31%), стоимость (20%), безопасность и скорость (по 14%), а также красивые виды, которыми можно любоваться во время поездки (12%).
Куда едут?
В основном россияне путешествуют на машине по родной стране, за рубеж отправляются только 8% опрошенных.
Уезжать далеко от дома на машине россияне не очень любят: чуть более четверти (27%) не выезжает в отпуск дальше своей области, каждый пятый (21%) готов добираться до соседнего региона. Потратить на дорогу больше суток готовы только 19% опрошенных, 6–9 часов — 18%.
Правда, есть и такие (17%), кто любит не только колесить в автомобиле весь отпуск, но и даже ночевать в нем.
Топ-5 авто для путешествий
Самым удобным авто для путешествий участники опроса назвали дом на колесах — 38%. В топ-5 лучших автомобилей для организации отдыха также вошли:
- Кроссовер/внедорожник — 33%
- Минивен/микроавтобус — 29%
- Универсал — 17%
- Седан/хэтчбек — 12%.
Электромобили стали худшими в рейтинге автомобилей для туризма. Лишь 5% опрошенных готовы выбрать их для путешествий.
Каждый пятый респондент говорит, что хотя бы один или несколько раз в жизни ездил в отпуск на арендованной машине, еще 8% делают это часто, а 22% пока не пробовали, но очень бы этого хотели.
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Онлайн-опрос проведен в соцсети ВКонтакте в августе 2022 года среди 1200 респондентов, проживающих во всех регионах России.
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Фото: Unsplash