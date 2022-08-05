В России предлагают ввести кешбэк для туристов на автомобилях

Возможности для реализации программы уже существуют. Осталось оформить их законодательно.

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О возможности появления кешбэка для тех, кто путешествует на своем авто, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев. Его слова приводит портал Рrofi.travel.

В первую очередь, кешбэк будет распространяться на проезд по платным дорогам.

Проект новый, но технические возможности для его реализации есть уже сейчас. В качестве примера депутат приводит систему транспондеров. Средства списываются с банковской карты. Поэтому ничто не мешает их туда же вернуть.

Однако чтобы проект заработал в полной мере, необходимо провести ряд усовершенствований.

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В рамках этой же программы предлагается дать туристам возможность съезжать и возвращаться на платные трассы без дополнительной платы. Это может быть полезно в случае с автомобильными кемпингами. Большинство мест для ночевок и отдыха расположены за пределами платных автомагистралей — водителям приходится оплачивать въезд повторно.

Реализовать меру поддержки будет возможно только после принятия нового закона об основах туристической деятельности. Его внесут на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию.

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