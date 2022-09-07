Глава Минпромторга рассказал, к чему в итоге придет наш авторынок

Как наш автопром будет жить дальше в постоянно сжимающихся тисках западной блокады, рассказал в эксклюзивном интервью «МК» зампред Правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Глава Минпромторга не стал отрицать очевидное: из-за санкций в автомобильной сфере остановилось много заводов, однако, например, АВТОВАЗ возобновил работу и даже закончил полугодие без убытка, невзирая на сильный спад. Хотя и цены подросли.
«Выходящие сейчас из управления своими российскими автомобильными производствами западные собственники будут замещаться.
Они потеряют наш рынок, и неизвестно, смогут ли на него вернуться, а для наших производителей это создаст пространство для развития.
Как говорится, свято место пусто не бывает», — отметил министр.
Но не потеряет ли российский потребитель в результате этого «замещения» возможность покупать качественные зарубежные автомобили своих любимых брендов?
Мантуров отметил, что для этого и был запущен механизм параллельного импорта, который дает возможность людям приобретать западную технику и не лишать их привычного выбора марок.
Но когда рынок насытится альтернативной продукцией, то альтернативные варианты будут: а) дешевле, б) качественнее, в) выгоднее.
Об альтернативе
И окажется, что с западными автомобилями слишком много мороки: ввезти авто в страну окольными путями, обслуживать без гарантии от производителя. При этом другой производитель, из дружественной страны, даст гарантии и обязуется всё поставлять и обслуживать. Но Мантуров считает, что это должно произойти естественным путем, чтобы люди сами поняли, что им проще и выгоднее.
Причем список дружественных стран не исчерпывается одним Китаем, хотя справедливости ради стоит отметить, что за последние десять лет там произошла самая настоящая революция, особенно в плане улучшения качества товара.
«А я недавно тестировал электрический внедорожник, который будет производиться в Липецке на китайской платформе. И решил, что приобрету такой. Отношение к китайскому автопрому сейчас точно можно и даже нужно пересматривать», — резюмировал Мантуров.
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