Глава Минпромторга рассказал, к чему в итоге придет наш авторынок

Если коротко: свято место пусто не бывает, считает Денис Мантуров.

Материалы по теме В Минпромторге рассказали, как выводят продажи авто из кризиса

Как наш автопром будет жить дальше в постоянно сжимающихся тисках западной блокады, рассказал в эксклюзивном интервью «МК» зампред Правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Глава Минпромторга не стал отрицать очевидное: из-за санкций в автомобильной сфере остановилось много заводов, однако, например, АВТОВАЗ возобновил работу и даже закончил полугодие без убытка, невзирая на сильный спад. Хотя и цены подросли.

«Выходящие сейчас из управления своими российскими автомобильными производствами западные собственники будут замещаться.

Они потеряют наш рынок, и неизвестно, смогут ли на него вернуться, а для наших производителей это создаст пространство для развития.

Как говорится, свято место пусто не бывает», — отметил министр.

Но не потеряет ли российский потребитель в результате этого «замещения» возможность покупать качественные зарубежные автомобили своих любимых брендов?

Мантуров отметил, что для этого и был запущен механизм параллельного импорта, который дает возможность людям приобретать западную технику и не лишать их привычного выбора марок.

Но когда рынок насытится альтернативной продукцией, то альтернативные варианты будут: а) дешевле, б) качественнее, в) выгоднее.

Об альтернативе

И окажется, что с западными автомобилями слишком много мороки: ввезти авто в страну окольными путями, обслуживать без гарантии от производителя. При этом другой производитель, из дружественной страны, даст гарантии и обязуется всё поставлять и обслуживать. Но Мантуров считает, что это должно произойти естественным путем, чтобы люди сами поняли, что им проще и выгоднее.

Материалы по теме В Минпромторге представили, как будет развиваться российский автопром

Причем список дружественных стран не исчерпывается одним Китаем, хотя справедливости ради стоит отметить, что за последние десять лет там произошла самая настоящая революция, особенно в плане улучшения качества товара.

«А я недавно тестировал электрический внедорожник, который будет производиться в Липецке на китайской платформе. И решил, что приобрету такой. Отношение к китайскому автопрому сейчас точно можно и даже нужно пересматривать», — резюмировал Мантуров.

Слухи о прекращении проекта по выпуску электрокаров Zetta оказались преждевременными.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте .

Фото: Depositphotos