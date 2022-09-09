Первая и очень странная машина Елизаветы II — журнал За рулем

Первая и очень странная машина Елизаветы II

Королева Англии скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Как и ее муж, покойный принц Филипп, она была большим автолюбителем.

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В гараже Елизаветы II были не только Лендроверы, Ягуары, Роллс-Ройсы и Астон Мартины. Елизавета II ездила и на… Ситроене!

Королева всю жизнь ценила автомобили. Эту страсть она разделяла со своим покойным мужем, принцем Филиппом. А все благодаря этому странному Ситроенчику, на котором она ездила в раннем возрасте.

Сандрингемский музей, где находится одна из королевских резиденций, до недавнего времени выставлял удивительную коллекцию королевских вещей. В частности, транспортные средства, принадлежавшие Виндзорам: от гигантской пожарной машины Merryweather 1939 года до маленького C4 Citroënnette конца 1920-х годов.

Первая и очень странная машина Елизаветы II

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Нам интересен именно C4 Citroënnette. Это полностью электрический автомобиль, разработанный в 1928 году. Именно на нем королева и ее сестра принцесса Маргарет катались в детстве.

Длина автомобиля составляет 1,9 метра, а его электродвигатель питается от 12-вольтового аккумулятора. Максимальная скорость электромобиля — около 15 км/ч.

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В 1950-х годах автомобилю потребовалась реставрация, и тогда оригинальная решетка радиатора C4 была заменена на решетку радиатора Daimler. Почему? Потому что этот производитель был первым официальным поставщиком автомобилей британской короны.

Позже автомобиль был подарен принцу Чарльзу — отсюда, кстати, и регистрационный номер «PC 1953» (инициалы Prince Charles и год дарения).

Фото: AP/TASS, Fr.tripadvisor.ch

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