15 самых дорогих автоколлекций знаменитостей

Самая скромная коллекция потянула на 15 миллионов евро, а самая дорогая — на 5 миллиардов.

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Британская автошкола Билла Планта опубликовала исследование, в котором дала примерную оценку стоимости гаражей звезд.

Обладателем самой дорогой коллекции автомобилей стал султан Брунея Хассанал Болкиах. Сколько именно машин в его коллекции — неизвестно. Согласно разным слухам, их там от 4000 до 6500 штук. И все они — из мира лакшери: гиперкары, купе, седаны, лимузины. А вот как выглядит, наверное, любимый Rolls-Royce Silver Spur султана, покрытый 24-каратным золотом и стоимостью около 3 миллионов евро:

Также в коллекции есть Lamborghini, McLaren F1 всех цветов, бронированные Mercedes-Benz S-класса, несколько Ferrari F40, в том числе с правым рулем, и уникальная модель FX. Внимание также привлекает внедорожник Bentley Dominator, изготовленный по заказу султана в 1996 году — созданный для него еще до появления Bentayga:

Вторую строчку рейтинга занимает гараж американского модельера Ральфа Лорена. Здесь представлена примерно сотня машин. Среди них, например, есть вот этот уникальный концепткар BMW Nazca Concept 1996 года:

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Еще в его гараже имеется McLaren F1 LM, несколько Ferrari 250 GTO, Alfa Romeo 2300 (1931 года выпуска) и довольно эксклюзивный зеленый Bentley Blower 4½ Liter, Bugatti Type 57 SC Atlantic Coupé 1938 года и Mercedes-Benz SSK «Count Trossi» 1930 года.

Третья строчка — за гаражом канадского бизнесмена-миллиардера, совладельца команды Aston Martin F1 и коллекционера старинных автомобилей Ferrari Лоуренса Стролла.

Гараж Стролла — настоящая пещера Али-Бабы. Здесь есть эксклюзивные модели, такие как Ferrari 360 и F430 Challenge, Enzo и гиперкар LaFerrari. Но это еще не все: коллекционер также владеет 250 GTO, купленным им несколько лет назад за более чем 45 миллионов евро, и вот этим FXX K, ездить на котором можно только по треку:

15 самых ценных автоколлекций в мире по версии Автошколы Билла Планта

Место Владелец Примерная стоимость, евро 1 Хассанал Болкиах, султан Брунея 5 000 000 000 2 Ральфа Лорен, модельер 350 000 000 3 Лоуренс Стролл, миллиардер 185 000 000 4 Джей Лено, американский актер 150 000 000 5 Джерри Сайнфелд, американский актер 100 000 000 6 Дэвид Леттерман, американский комик 50 000 000 7 Лионель Месси, аргентинский футболист 50 000 000 8 Мэнни Хошбин, мультимиллионер 30 000 000 9 Флойд Мейвезер-мл., американский боксер 25 000 000 10 Йен Поултер, профессиональный игрок в гольф 24 000 000 11 Криштиану Роналду, португальский футболист 22 500 000 12 Дэвид Бекхэм, британский футболист 20 000 000 13 Льюис Хэмилтон, британский автогонщик 17 200 000 14 Роуэн Аткинсон, британский актер 15 000 000 15 Зак Браун, бизнесмен и бывший профессиональный гонщик 15 000 000

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Фото: YouTube, BMW, Ferrari, Justus Menke / Unsplash