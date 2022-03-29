15 самых дорогих автоколлекций знаменитостей

Британская автошкола Билла Планта опубликовала исследование, в котором дала примерную оценку стоимости гаражей звезд.
Обладателем самой дорогой коллекции автомобилей стал султан Брунея Хассанал Болкиах. Сколько именно машин в его коллекции — неизвестно. Согласно разным слухам, их там от 4000 до 6500 штук. И все они — из мира лакшери: гиперкары, купе, седаны, лимузины. А вот как выглядит, наверное, любимый Rolls-Royce Silver Spur султана, покрытый 24-каратным золотом и стоимостью около 3 миллионов евро:
Также в коллекции есть Lamborghini, McLaren F1 всех цветов, бронированные Mercedes-Benz S-класса, несколько Ferrari F40, в том числе с правым рулем, и уникальная модель FX. Внимание также привлекает внедорожник Bentley Dominator, изготовленный по заказу султана в 1996 году — созданный для него еще до появления Bentayga:
Вторую строчку рейтинга занимает гараж американского модельера Ральфа Лорена. Здесь представлена примерно сотня машин. Среди них, например, есть вот этот уникальный концепткар BMW Nazca Concept 1996 года:
Еще в его гараже имеется McLaren F1 LM, несколько Ferrari 250 GTO, Alfa Romeo 2300 (1931 года выпуска) и довольно эксклюзивный зеленый Bentley Blower 4½ Liter, Bugatti Type 57 SC Atlantic Coupé 1938 года и Mercedes-Benz SSK «Count Trossi» 1930 года.
Третья строчка — за гаражом канадского бизнесмена-миллиардера, совладельца команды Aston Martin F1 и коллекционера старинных автомобилей Ferrari Лоуренса Стролла.
Гараж Стролла — настоящая пещера Али-Бабы. Здесь есть эксклюзивные модели, такие как Ferrari 360 и F430 Challenge, Enzo и гиперкар LaFerrari. Но это еще не все: коллекционер также владеет 250 GTO, купленным им несколько лет назад за более чем 45 миллионов евро, и вот этим FXX K, ездить на котором можно только по треку:
15 самых ценных автоколлекций в мире по версии Автошколы Билла Планта
|
Место
|
Владелец
|
Примерная стоимость, евро
|
1
|
Хассанал Болкиах, султан Брунея
|
5 000 000 000
|
2
|
Ральфа Лорен, модельер
|
350 000 000
|
3
|
Лоуренс Стролл, миллиардер
|
185 000 000
|
4
|
Джей Лено, американский актер
|
150 000 000
|
5
|
Джерри Сайнфелд, американский актер
|
100 000 000
|
6
|
Дэвид Леттерман, американский комик
|
50 000 000
|
7
|
Лионель Месси, аргентинский футболист
|
50 000 000
|
8
|
Мэнни Хошбин, мультимиллионер
|
30 000 000
|
9
|
Флойд Мейвезер-мл., американский боксер
|
25 000 000
|
10
|
Йен Поултер, профессиональный игрок в гольф
|
24 000 000
|
11
|
Криштиану Роналду, португальский футболист
|
22 500 000
|
12
|
Дэвид Бекхэм, британский футболист
|
20 000 000
|
13
|
Льюис Хэмилтон, британский автогонщик
|
17 200 000
|
14
|
Роуэн Аткинсон, британский актер
|
15 000 000
|
15
|
Зак Браун, бизнесмен и бывший профессиональный гонщик
|
15 000 000
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Фото: YouTube, BMW, Ferrari, Justus Menke / Unsplash