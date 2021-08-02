На чем ездят наши олимпийские медалисты — журнал За рулем

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На чем ездят наши олимпийские медалисты

В Токио в самом разгаре летние Олимпийские игры 2020, и у команды России уже набралось больше 40 медалей разного достоинства.

Считается, что о человеке многое говорит то, на чем он ездит. Лошади, верблюды, велосипеды, сноуборды, люксовые спорткары и не только — на всем этом ездят российские призеры Олимпийских игр 2020.

Виталина Бацарашкина (2 золота, 1 серебро)

Двукратная олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета в индивидуальном первенстве и серебряный призер в миксте отдает предпочтение не машинам, а лошадям.


Никита Нагорный (1 золото, 1 бронза)

Гимнаст завоевал золото в командном первенстве и бронзу в личном многоборье. Он любит прокатиться на спорткарах. Например, на этом McLaren S570 стоимостью примерно 15 млн рублей. Попылить по пустыне на квадроцикле и подрифтить на своем Mercedes-Benz С250d.

При этом считает машиной мечты Toyota Land Cruiser 200, а самым некрасивым автомобилем — Nissan Juke.

Давид Белявский (1 золотая медаль)

Член сборной России по гимнастике, победившей в командном турнире, ездит на Мерседесе GLS 400 4Matic, цена на который стартует с 9 000 000 руб. А в отпуске садится за руль Mini Cooper Cabrio и Lamborghini Huracan.


Продолжение — на следующей странице.

На чем ездят наши олимпийские медалисты

В Токио в самом разгаре летние Олимпийские игры 2020, и у команды России уже набралось больше 40 медалей разного достоинства.

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