Стартовал гуманитарный автопробег «Линия фронта» — журнал За рулем

Стартовал гуманитарный автопробег «Линия фронта»

От Поклонной горы в Москве до Перекопа на севере Крыма — фоторепортаж старта.

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Одна из целей автопробега — доставка гуманитарной помощи Донецкой и Луганской Народным Республикам, а также освобожденным территориям Украины.

Организованный ДОСААФ России и Союзом городов воинской славы, при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, автопробег стартовал сегодня, 11 сентября в 10:00 от Вечного огня (стелы) на Поклонной горе.

Стартовал гуманитарный автопробег «Линия фронта»

Конечной точки маршрута, села Перекоп в Крыму, участники пробега достигнут вечером 25 сентября.

С автопробегом отправились 3 млн рублей и 60 тонн гуманитарного груза

Стартовал гуманитарный автопробег «Линия фронта»

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На торжественной церемонии старта присутствовали руководители департаментов Правительства Москвы и руководители общероссийских общественных, молодежных и ветеранских организаций. Особо отмечалась важность пробега не только с точки зрения гуманитарной поддержки людей, но и как один из шагов в деле установления добрососедских отношений с жителями освобождаемых в ходе военной спецоперации республиками и областями.

Стартовал гуманитарный автопробег «Линия фронта»

Живущие там люди знают, что всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку не только правительства России, но и граждан нашей страны: оправленный сегодня груз состоит из вещей, которые неравнодушные люди приносили и продолжают приносить в подразделения ДОСААФ. Также люди переводят деньги на счета, с которых те отправляются на нужды жителей освобожденных территорий Украины.

Стартовал гуманитарный автопробег «Линия фронта»

С момента начала спецоперации ДОСААФ России собрал более 300 тонн гуманитарной помощи и более 80 млн рублей. Сбор будет продолжаться и во время пробега, и после него.

Стартовал гуманитарный автопробег «Линия фронта»

Маршрут «Линии фронта»

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Автопробег «Линия фронта» пройдет через три города-героя и девять городов воинской славы: Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — Старый Оскол — Воронеж — Ростов-на-Дону — Анапа — Керчь — Симферополь — село Перекоп. Всего участники проедут 3670 километров. Особая точка на маршруте находится в Ростовской области, где запланирована важная встреча — круглый стол с представителями оборонных организаций ЛДНР.

Стартовал гуманитарный автопробег «Линия фронта»

Стартовал гуманитарный автопробег «Линия фронта»

От Поклонной горы в Москве до Перекопа на севере Крыма — фоторепортаж старта.

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Стартовал гуманитарный автопробег «Линия фронта»

От Поклонной горы в Москве до Перекопа на севере Крыма — фоторепортаж старта.

Стартовал гуманитарный автопробег «Линия фронта» — фото 1358963Стартовал гуманитарный автопробег «Линия фронта» — фото 1358964Стартовал гуманитарный автопробег «Линия фронта» — фото 1358962Стартовал гуманитарный автопробег «Линия фронта» — фото 1358968Стартовал гуманитарный автопробег «Линия фронта» — фото 1358961Стартовал гуманитарный автопробег «Линия фронта» — фото 1358871Стартовал гуманитарный автопробег «Линия фронта»
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