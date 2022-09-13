На проезд по платным дорогам введут 50%-ную скидку

С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Савельев.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести 50%-ную скидку на проезд по платным трассам в новогодние праздники. С таким предложением он обратился к главе Минтранса Виталию Савельеву, копия письма есть в распоряжении RT.

Новогодние праздники, которые длятся больше недели, граждане активно используют для поездок на личном транспорте к родственникам и для путешествий в другие регионы.

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Но чаще всего для этого люди используют бесплатные дороги, так как платные обходятся для многих довольно дорого. Если на этот период сделать скидку, большинство автопутешественников могли бы передвигаться по платным трассам, которые с точки зрения безопасности в зимний период лучше оборудованы.

Ранее от оплаты проезда по платным дорогам предложили освободить и многодетные семьи.

Фото: АГН «Москва»