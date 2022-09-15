Российский навигатор научился подсказывать полосу на сложных развязках

Теперь не нужно будет лишний раз отвлекаться на изображение, чтобы понять, в какую полосу перестроиться для поворота.

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Передвижение по многополосным улицам должно стать еще чуть проще — в Яндекс Картах теперь есть умные голосовые подсказки, через которые приложение озвучивает, в какой полосе следует ехать дальше. Промах мимо поворота на оживленной улице обычно обходится дорого, и обновление призвано исключить такие ситуации. По идее, благодаря подсказкам вы должны заранее понять, в какую именно полосу следует перестроиться.

В компании изучали как раз такие проблемные развязки и перекрестки, в которых водители часто теряются на маршруте и сворачивают не туда, а также анализировали полосность в местах сложных маневров. Теперь приложение быстро генерирует подсказки для таких мест.

«Если раньше приложение подсказывало: „Через 60 метров поверните направо“, — то сейчас оно может дать более точное указание: „Через 60 метров держитесь второй правой полосы, затем поверните направо“, — приводит пример обновленного алгоритма менеджер продукта Яндекс Карт Артем Звягин.

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В компании считают, что благодаря голосовым подсказкам автомобилисты будут реже отвлекаться за рулем, и в еще большей степени это актуально для мотоциклистов, ведь смотреть на экран смартфона, двигаясь в плотном трафике, крайне неудобно. Новые голосовые подсказки работают, если в приложении включен голос Алисы.

И вот еще что: вам уже попадались белые светофоры?

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.

Фото: «За рулем», Яндекс