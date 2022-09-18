Еще одна модель российского Evolute? Первые фото — журнал За рулем

Еще одна модель российского Evolute? Первые фото

Мощность 680 л.с., разгон до 100 км/ч — 4,8 секунды... Новый кроссовер замечен на московских улицах.

Материалы по теме
Evolute показала три новых российских автомобиля

Китайская компания Dongfeng представлена в России семиместным кроссовером DFM 580 и недавно запущенным в продажи пикапом DF6 (на официальном сайте его пока нет), однако главная ставка в России последнего времени — не на эти модели. Как известно, на заводе «Моторинвест» в Липецкой области планируется сборка трех моделей Dongfeng под новым российским брендом Evolute: компакт-кроссовер i-Joy, кросс-купе i-Jet и седан i-Pro.

Материалы по теме
Новый побор для водителей в 2022Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналШтрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)

Все три модели — электрические. Компания «Авилон» уже объявила цены и начала прием заказов всю модельную линейку. Однако есть вероятность, что эта линейка в будущем будет расширена.

Еще одна модель российского Evolute? Первые фотоVoyah Free в Москве, сентябрь 2022 года
Voyah Free в Москве, сентябрь 2022 года

На днях в Москве был замечен полноразмерный кроссовер Voyah Free. Эту модель компания Dongfeng презентовала в Китае в 2020 году, а не далее, как в марте 2022 года его силуэт мелькнул на одном из тизеров на презентации российского бренда Evolute. Что сразу позволило предположить, что одной из моделей для «перелицовки» будет выбран как раз Voyah Free.

Еще одна модель российского Evolute? Первые фотоТизер с презентации российского Evolute
Тизер с презентации российского Evolute

Еще одна модель российского Evolute? Первые фотоСерийный Voyah Free
Серийный Voyah Free

Voyah Free — это одноклассник Volvo XC90 и Audi Q7. Базовая версия — полностью электрическая, с двумя электромоторами, в сумме выдающими 680 л.с. и 1000 Нм. Разгон до 100 км/ч — 4,8 с, максималка — 200 км/ч, пробег на одной зарядке — 500 км.

Еще одна модель российского Evolute? Первые фото

Второй вариант — подзаряжаемый последовательный гибрид: те же электромоторы плюс 1,5-литровая турбочетверка на 105 л.с., не связанная с колесами, а лишь подзаряжающая аккумулятор; дальность хода — 860 км.

Еще одна модель российского Evolute? Первые фото

Салон — пятиместный, богато оснащенный и не без изюминки: сплошной длинный дисплей, идущий через всю переднюю панель, умеет эффектно «прищуриваться».

Еще одна модель российского Evolute? Первые фото

Dongfeng позиционируется в России через относительно недорогие модели с ДВС, о планах прихода в Россию люксового суббренда Voyah ничего не известно...

Материалы по теме
Новейший кроссовер российской сборки: тест-драйв «За рулем»

Может ли Voyah Free, уже под новым именем, пополнить линейку российского бренда Evolute? Вполне вероятно, что появление кроссовера на столичных улицах связано как раз с этим, однако для начала нужно, чтобы в России прижились куда более бюджетные i-Joy, i-Jet и i-Pro.

Фото: «За рулем», Dongfeng

Еще одна модель российского Evolute? Первые фото

Мощность 680 л.с., разгон до 100 км/ч — 4,8 секунды... Новый кроссовер замечен на московских улицах.

Еще одна модель российского Evolute? Первые фото — фото 1360244Еще одна модель российского Evolute? Первые фото — фото 1360245Еще одна модель российского Evolute? Первые фото — фото 1360246Еще одна модель российского Evolute? Первые фото — фото 1360241Еще одна модель российского Evolute? Первые фото — фото 1360242Еще одна модель российского Evolute? Первые фото — фото 1360243Еще одна модель российского Evolute? Первые фото
Еще одна модель российского Evolute? Первые фото

Мощность 680 л.с., разгон до 100 км/ч — 4,8 секунды... Новый кроссовер замечен на московских улицах.

Еще одна модель российского Evolute? Первые фото — фото 1360246Еще одна модель российского Evolute? Первые фото — фото 1360244Еще одна модель российского Evolute? Первые фото — фото 1360241Еще одна модель российского Evolute? Первые фото — фото 1360243Еще одна модель российского Evolute? Первые фото — фото 1360242Еще одна модель российского Evolute? Первые фото — фото 1360245Еще одна модель российского Evolute? Первые фото
Наше новое видео
Кроссовер Chery Tiggo 4 Pro: тест и обзор
Лада Веста NG 2022: Адаптация к зиме и другие подробности
Любимый автомобиль Сталина. Что из него сделали?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров1023
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: