Еще одна модель российского Evolute? Первые фото

Мощность 680 л.с., разгон до 100 км/ч — 4,8 секунды... Новый кроссовер замечен на московских улицах.

Материалы по теме Evolute показала три новых российских автомобиля

Китайская компания Dongfeng представлена в России семиместным кроссовером DFM 580 и недавно запущенным в продажи пикапом DF6 (на официальном сайте его пока нет), однако главная ставка в России последнего времени — не на эти модели. Как известно, на заводе «Моторинвест» в Липецкой области планируется сборка трех моделей Dongfeng под новым российским брендом Evolute: компакт-кроссовер i-Joy, кросс-купе i-Jet и седан i-Pro.

Все три модели — электрические. Компания «Авилон» уже объявила цены и начала прием заказов всю модельную линейку. Однако есть вероятность, что эта линейка в будущем будет расширена.

Voyah Free в Москве, сентябрь 2022 года

На днях в Москве был замечен полноразмерный кроссовер Voyah Free. Эту модель компания Dongfeng презентовала в Китае в 2020 году, а не далее, как в марте 2022 года его силуэт мелькнул на одном из тизеров на презентации российского бренда Evolute. Что сразу позволило предположить, что одной из моделей для «перелицовки» будет выбран как раз Voyah Free.

Тизер с презентации российского Evolute Серийный Voyah Free

Voyah Free — это одноклассник Volvo XC90 и Audi Q7. Базовая версия — полностью электрическая, с двумя электромоторами, в сумме выдающими 680 л.с. и 1000 Нм. Разгон до 100 км/ч — 4,8 с, максималка — 200 км/ч, пробег на одной зарядке — 500 км.

Второй вариант — подзаряжаемый последовательный гибрид: те же электромоторы плюс 1,5-литровая турбочетверка на 105 л.с., не связанная с колесами, а лишь подзаряжающая аккумулятор; дальность хода — 860 км.

Салон — пятиместный, богато оснащенный и не без изюминки: сплошной длинный дисплей, идущий через всю переднюю панель, умеет эффектно «прищуриваться».

Dongfeng позиционируется в России через относительно недорогие модели с ДВС, о планах прихода в Россию люксового суббренда Voyah ничего не известно...

Может ли Voyah Free, уже под новым именем, пополнить линейку российского бренда Evolute? Вполне вероятно, что появление кроссовера на столичных улицах связано как раз с этим, однако для начала нужно, чтобы в России прижились куда более бюджетные i-Joy, i-Jet и i-Pro.

Напомним, электрический переднеприводный Evolute i-Joy российской сборки — клон Dongfeng Fengon E3 и одноклассник Hyundai Creta — будет предложен в России за 3 490 000 рублей.

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Фото: «За рулем», Dongfeng