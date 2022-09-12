Названы цены на российские машины Evolute

Их уже можно заказать онлайн без допоборудования и переплат.

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Компания «Авилон» начала прием заказов на российские электромобили Evolute: кроссовер i-Joy, минивэн i-Van и седан i-Pro. Дилер не делает секрета из цен — уже известно, в какие суммы обойдутся покупателям эти машины.

Самым доступным по цене станет седан i-Pro. Его стоимость составляет от 2 990 000 рублей. Потолок «до» на сайте пока не указан. Судя по количеству заведенных карточек, у дилера уже есть договоренность на поставку 180 электроседанов Evolute i-Pro.

Минивэн i-Van будет продаваться по цене от 3 490 000 рублей. Объем первой партии, которую получит дилер, составит 15 электромобилей.

Кроссовер Evolute i-Joy будет стоить как минивэн — от 3 490 000 рублей. К бронированию доступны 92 автомобиля.

Приобрести эти машины можно с внушительной скидкой по программе льготного кредитования. Напомним, что покупатель может рассчитывать на 25-процентную скидку, но не более 625 тысяч рублей. То есть, любой Evolute может оказаться дешевле на эти 625 тысяч рублей.

В результате седан i-Pro обойдется в сумму от 2 365 000 рублей, а минивэн i-Van и кроссовер i-Joy можно будет купить по цене от 2 865 000 рублей.

Подробнее о машинах Evolute вы можете узнать здесь.

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Фото: «Моторинвест»