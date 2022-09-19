Российская E-Neva будет целым семейством — первые изображения — журнал За рулем

Российская E-Neva будет целым семейством — первые изображения

А батареи у электромобилей и гибридов будут российскими, произведенными в Санкт-Петербурге.

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На Петербургском международном газовом форуме Обуховский завод, входящий в концерн «Алмаз-Антей», представил будущую линейку моделей бренда E-Neva. Ранее было известно, что на разработанной холдингом модульной платформе возможно построить множество моделей, но представлен был лишь один прототип — электрический кроссовер. Теперь же известен тип кузова следующих моделей, а также появились подробности по «начинке».

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Правда, линейка моделей была представлена не полноразмерными концептами, а масштабными макетами: помимо уже известного кроссовера был представлен еще один, более компактный и окрашенный под каршеринг, а также грузовой фургон.

Российская E-Neva будет целым семейством — первые изображения

Все машины планируется строить на платформе E-Neva, оснащенной двумя электромоторами суммарной мощностью до 435 л.с. Но помимо собственно электромобиля проектируются два гибрида с газовыми движками, имеющие запас хода 810 и 1000 километров, сообщает Youtube-канал «Авто Мир Новости».

Российская E-Neva будет целым семейством — первые изображения

А литий-ионные батареи для сборки этих машин на Обуховском заводе будет поставлять петербургское предприятие «Ригель», пишет «Коммерсант».

Российская E-Neva будет целым семейством — первые изображения

Точные сроки запуска моделей в производство пока не обозначены. Но к 2024 году в России должно быть выпущено не менее 25 тысяч электромобилей и открыто более 9 тысяч зарядных станций для них.

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Напомним, базовая версия модели на платформе E-Neva — полностью электрическая. 435 л.с. двух электромоторов должны обеспечить разгон до 60 км/ч на уровне 2,7 секунды и максималку в 197 км/ч. Пробег на одной зарядке, по проекту, составит 463 км.

  • Такую полностью электрическую версию в минувшем июле тестировал глава Минпромторга Денис Мантуров.
  • «За рулем» можно смотреть на RuTube.

Фото: YouTube / «Авто Мир Новости»

Российская E-Neva будет целым семейством — первые изображения

А батареи у электромобилей и гибридов будут российскими, произведенными в Санкт-Петербурге.

Российская E-Neva будет целым семейством — первые изображения — фото 1360437Российская E-Neva будет целым семейством — первые изображения — фото 1360438Российская E-Neva будет целым семейством — первые изображения — фото 1360439Российская E-Neva будет целым семейством — первые изображения
Российская E-Neva будет целым семейством — первые изображения

А батареи у электромобилей и гибридов будут российскими, произведенными в Санкт-Петербурге.

Российская E-Neva будет целым семейством — первые изображения — фото 1360438Российская E-Neva будет целым семейством — первые изображения — фото 1360437Российская E-Neva будет целым семейством — первые изображения — фото 1360439Российская E-Neva будет целым семейством — первые изображения
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