Когда появятся российские машины Evolute (скоро)

Компания «Моторинвест» запустить производство электромобилей Evolute через два дня — 28 сентября 2022 года. Об этом сообщает РГ.
Предприятие находится в деревне Гребенкино Краснинского района Липецкой области. Первой же моделью, которая начнет сходить с конвейера, станет седан Evolute i-Pro.
Этот автомобиль — копия Dongfeng Aeolus E70. Он станет самым доступным по цене автомобилем бренда. Его стоимость составляет от 2 990 000 рублей.
Также на предприятии будут выпускаться кроссовер i-Joy (российская версия Dongfeng Fengon E3) и кросс-купе i-Jet (российская версия DFSK Seres 5).
Стоимость i-Joy составит от 3 490 000 рублей, кросс-купе будет стоить столько же.
Кроме того, в модельном ряду будет представлен и минивэн i—Van за те же деньги.
Напомним, что покупатели российских электромобилей (в частности, Evolute) могут получить 25-процентную скидку, но не более 625 тысяч рублей. То есть, любой Evolute может оказаться дешевле на эти самые 625 тысяч рублей.
- А вот еще одна вероятная модель российского Evolute — первые фото.
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Фото: «Моторинвест»