Когда появятся российские машины Evolute (скоро) — журнал За рулем

Когда появятся российские машины Evolute (скоро)

Названа дата запуска завода, где будут выпускаться три новые модели

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Компания «Моторинвест» запустить производство электромобилей Evolute через два дня — 28 сентября 2022 года. Об этом сообщает РГ.

Предприятие находится в деревне Гребенкино Краснинского района Липецкой области. Первой же моделью, которая начнет сходить с конвейера, станет седан Evolute i-Pro.

Этот автомобиль — копия Dongfeng Aeolus E70. Он станет самым доступным по цене автомобилем бренда. Его стоимость составляет от 2 990 000 рублей.

Когда появятся российские машины Evolute (скоро)

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Также на предприятии будут выпускаться кроссовер i-Joy (российская версия Dongfeng Fengon E3) и кросс-купе i-Jet (российская версия DFSK Seres 5).

Стоимость i-Joy составит от 3 490 000 рублей, кросс-купе будет стоить столько же.

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Кроме того, в модельном ряду будет представлен и минивэн iVan за те же деньги.

Напомним, что покупатели российских электромобилей (в частности, Evolute) могут получить 25-процентную скидку, но не более 625 тысяч рублей. То есть, любой Evolute может оказаться дешевле на эти самые 625 тысяч рублей.

  • А вот еще одна вероятная модель российского Evolute — первые фото.
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Фото: «Моторинвест»

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