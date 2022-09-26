Компания Iran Khodro собирается везти к нам седан Tara, созданный на платформе Peugeot 301. Посмотрите, какую версию (да еще и с двумя вариантами комплектации салона) показали иранцы у себя дома.

Материалы по теме Иран везет к нам свои машины — сколько они стоят?

Iran Khodro показала седан Tara EV. Это электрическая версия седана Tara — того самого, который компания собирается продавать в России. Презентация состоялась на родине марки, в Иране. Большинство ключевых компонентов будет освоено на территории страны.

Но и проблемы с электромобилями в Иране отчасти похожи на наши: например, инфраструктуру зарядок там только предстоит создать.

Электродвигатель Tara EV развивает 160 л.с. и 300 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 9 секунд. Максималка — 140 км/ч. Батарея емкостью 45 кВт.ч позволяет проехать 300 км на одной зарядке, сообщает khodrobank.com. Полностью восстановить баратею от обычной сети возможно за 10 часов, а при использовании станции быстрой зарядки можно зарядиться за 30 минут.

В компании выражают надежду, что в следующем году будет налажено производство батарей и электродвигателей для Tara EV. Сам же электроседан планируют выпускать в количестве 5000 автомобилей в год, а первой сферой использования должны стать таксопарки.

Материалы по теме Названы главные достоинства иранского седана

В России у Iran Khodro пока планы только на бензиновую версию Tara. Но если появится электрическая, это может стать интересным козырем в заочном (пока) противостоянии с одноклассницей в лице Lada Vesta NG, запуск которой должен состоятся в Тольятти в марте 2023 года. Электроверсии для обновленной Весты пока не планируется.

Тем не менее, электрификацию модельного ряда, хоть и очень частичную, АВТОВАЗ уже начал: предписанный к освоению на Ижевском автозаводе электрический Largus EV теперь официально значится в одном из трех новых проектов АВТОВАЗа.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках.

Фото: khodrobank.com