Подробности по конкуренту Lada Vesta NG — такого у российской машины не будет! — журнал За рулем

Подробности по конкуренту Lada Vesta NG — такого у российской машины не будет!

Компания Iran Khodro собирается везти к нам седан Tara, созданный на платформе Peugeot 301. Посмотрите, какую версию (да еще и с двумя вариантами комплектации салона) показали иранцы у себя дома.

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Iran Khodro показала седан Tara EV. Это электрическая версия седана Tara — того самого, который компания собирается продавать в России. Презентация состоялась на родине марки, в Иране. Большинство ключевых компонентов будет освоено на территории страны.

Но и проблемы с электромобилями в Иране отчасти похожи на наши: например, инфраструктуру зарядок там только предстоит создать.

Подробности по конкуренту Lada Vesta NG — такого у российской машины не будет!

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Электродвигатель Tara EV развивает 160 л.с. и 300 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 9 секунд. Максималка — 140 км/ч. Батарея емкостью 45 кВт.ч позволяет проехать 300 км на одной зарядке, сообщает khodrobank.com. Полностью восстановить баратею от обычной сети возможно за 10 часов, а при использовании станции быстрой зарядки можно зарядиться за 30 минут.

Подробности по конкуренту Lada Vesta NG — такого у российской машины не будет!

Подробности по конкуренту Lada Vesta NG — такого у российской машины не будет!

Подробности по конкуренту Lada Vesta NG — такого у российской машины не будет!

В компании выражают надежду, что в следующем году будет налажено производство батарей и электродвигателей для Tara EV. Сам же электроседан планируют выпускать в количестве 5000 автомобилей в год, а первой сферой использования должны стать таксопарки.

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В России у Iran Khodro пока планы только на бензиновую версию Tara. Но если появится электрическая, это может стать интересным козырем в заочном (пока) противостоянии с одноклассницей в лице Lada Vesta NG, запуск которой должен состоятся в Тольятти в марте 2023 года. Электроверсии для обновленной Весты пока не планируется.

  • Тем не менее, электрификацию модельного ряда, хоть и очень частичную, АВТОВАЗ уже начал: предписанный к освоению на Ижевском автозаводе электрический Largus EV теперь официально значится в одном из трех новых проектов АВТОВАЗа.
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Фото: khodrobank.com

Подробности по конкуренту Lada Vesta NG — такого у российской машины не будет!

Компания Iran Khodro собирается везти к нам седан Tara, созданный на платформе Peugeot 301. Посмотрите, какую версию (да еще и с двумя вариантами комплектации салона) показали иранцы у себя дома.

Подробности по конкуренту Lada Vesta NG — такого у российской машины не будет! — фото 1361846Подробности по конкуренту Lada Vesta NG — такого у российской машины не будет! — фото 1361847Подробности по конкуренту Lada Vesta NG — такого у российской машины не будет! — фото 1361848Подробности по конкуренту Lada Vesta NG — такого у российской машины не будет! — фото 1361849Подробности по конкуренту Lada Vesta NG — такого у российской машины не будет!
Подробности по конкуренту Lada Vesta NG — такого у российской машины не будет!

Компания Iran Khodro собирается везти к нам седан Tara, созданный на платформе Peugeot 301. Посмотрите, какую версию (да еще и с двумя вариантами комплектации салона) показали иранцы у себя дома.

Подробности по конкуренту Lada Vesta NG — такого у российской машины не будет! — фото 1361847Подробности по конкуренту Lada Vesta NG — такого у российской машины не будет! — фото 1361848Подробности по конкуренту Lada Vesta NG — такого у российской машины не будет! — фото 1361849Подробности по конкуренту Lada Vesta NG — такого у российской машины не будет! — фото 1361846Подробности по конкуренту Lada Vesta NG — такого у российской машины не будет!

Представим, что в автосалонах есть только эти автомобили. Какой купите?

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