Известно, как дальше будет развиваться АВТОВАЗ

Планируется развивать три новых проекта.

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На АВТОВАЗе выпустили приказ об организации трех новых проектов — «Семейство автомобилей на новой платформе», «Автомобили на альтернативных источниках энергии» и «Мелкосерийные автомобили и дополнительное оборудование», пишет паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» ВКонтакте.

Программа «Автомобилей на альтернативных источниках энергии» пока касается в основном e-Largus, который намерены выпускать в Ижевске.

В проект «Мелкосерийных автомобилей и дополнительного оборудования» вошли программы «спорт», CNG, «автомобили для людей с ограниченными возможностями» и «учебные автомобили».

Насчет проекта «Семейство автомобилей на новой платформе» ясности пока нет.

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Актуализированы и уже действующие проекты. Так, «Автомобили на платформе Lada-B/C» теперь называются «Семейство автомобилей Vesta», «Семейство автомобилей Lada 2190 и Lada Kalina» — «Семейство автомобилей Granta», «Lada 4x4» — «Семейство автомобилей Niva и Largus».

Проект «Семейство автомобилей XRAY» в планы предприятия не вошел. Ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов объяснил, почему сняли с производства эту модель.