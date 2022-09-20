Названы главные причины, по которым россияне готовы пересесть на Лады

Их назвал президент АВТОВАЗа Максим Соколов и сами россияне в ходе проведенного опроса.

Три причины пересесть на автомобили Лада: это максимально адаптированный для России автомобиль, легендарная машина с более чем полувековой историей, но при этом современная и устремленная в будущее, считает глава АВТОВАЗа Максим Соколов, о чем он рассказал в интервью РИА Новости.

Конечно, и цена играет немаловажную роль, но интересно, что продукция АВТОВАЗа прельщает россиян не только бюджетностью, 28% опрошенных ценят Ладу за то, что она своя — отечественная.

В ходе опроса, проведенного компанией «АльфаСтрахование», среди преимуществ продукции АВТОВАЗа каждый пятый (22%) автолюбитель отметил относительно низкую стоимость, 20% водителей уверены, что содержать и обслуживать Ладу дешевле, простоту ремонта «наших» автомобилей своими руками отметили 16% участников опроса. Только 5% опрошенных считают автомобили Lada красивыми.

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53% считают, что в принципе отечественные автомобили реже угоняют.

Интерес к отечественному автопрому, возможно, связан с ростом стоимости обслуживания иномарок и дефицитом запчастей, отмечают специалисты страховой компании.

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В опросе «АльфаСтрахования» приняли участие 1345 жителей России в возрасте 18–60 лет: 80% мужчин и 20% женщин, имеющих автомобили.

Фото: Александр Щербак/ТАСС