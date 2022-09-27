Новая автомарка Skywell уже в России. Что о ней известно?

Цены, характеристики машин, география дилерской сети — похоже, компания нацелена на рынок РФ очень серьезно.

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В Россию заходит новая китайская автомобильная марка Skywell (Скайвелл), хотя вопрос принадлежности к Поднебесной российский пресс-релиз марки элегантно обходит. Как бы то ни было, а бренд примечательный: первую модель BEO (ET5) показали в 2020 году, а сейчас кроссоверы Skywell продаются на территории 42 стран, среди которых — Канада, США, Корея, Хорватия, Германия, Испания и Израиль.

Электрический кроссовер ET5 (на фото) будет предложен и в России, причем заявленные темпы экспансии впечатляют: представители марки сообщают, что модель будет представлена в салонах официальных дилеров уже через месяц. А за первый год планируется подписать соглашение с 30 дилерами, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и других городах-миллионниках. В столице уже открыто российское представительство, официальный сайт — работает.

«Благодаря федеральному проекту „Электроавтомобиль и водородный автомобиль“ часть из этих городов обеспечена „быстрыми“ зарядными станциями для электроавтомобилей за счет федерального бюджета. За первый год работы мы планируем реализовать более трех тысяч флагманских ET5 и новых гибридных кроссоверов HT-i, которые будут доступны в 2023 году. Также автомобили Skywell можно будет приобрести онлайн с доставкой по всей территории России», — говорит глава Skywell в РФ Александр Иванов.

У флагманского кроссовера Skywell ET5 электродвигатель на 204 л.с., батарея с восьмилетней гарантией и запасом хода на более чем 500 км (!), а также нарочито растянутая (до 2800 мм) колесная база, что концептуально схоже с российским E-Neva.

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Заявлены: панорамная крыша, адаптивный свет, автопилот уровня L2.5, фирменные «полностью раскладывающиеся сиденья для здорового сна», режим «кемпинг» с обычным «домашним» электричеством в 220 Вольт. С помощью быстрой зарядки машина заряжается до 80% за 30 минут. Комплектаций будет две, и цены уже объявили: 4 480 000 и 4 980 000 рублей.

А сборка кроссоверов российской марки Evolute должна стартовать уже 28 сентября.

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Фото: Skywell