С распространением электромобилей стоимость их быстрой зарядки стремительно растет.

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Это отмечается в Великобритании, где после резкого роста цен на газ и электроэнергию цена на быструю зарядку электромобиля выросла на 42%.

То есть, владельцы электромобилей теперь должны платить 32,41 фунта стерлингов за быструю зарядку среднего семейного электромобиля с аккумуляторной батареей на 64 кВт·ч до 80%. Такие данные приводит Королевский автомобильный клуб (RAC).

При таком раскладе водители электромобилей платят в среднем 18 пенсов (11,38 рубля) за каждую милю (1,61 км).

Водители транспортных средств, работающих на бензине, платят 19 пенсов за милю (12,01 рубля).

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«Учитывая рост цен на электроэнергию в среднем на 140% по сравнению с прошлым годом и вызывающий разногласия правительственный сбор НДС в размере 20% на общественную зарядку, электромобили оказались под угрозой, — говорит основатель кампании FairCharge Квентин Уилсон. — Правительство должно принять меры в отношении затрат на зарядку, снизить НДС и поддержать операторов точек зарядки для создания инфраструктуры. Если они этого не сделают, все эти годы обещаний будущего с нулевым уровнем выбросов, чистым воздухом и энергетической независимостью ни к чему не приведут».

Принят закон о движении машин вблизи границ.

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Фото: Chuttersnap / Unsplash