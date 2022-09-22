Принят закон о движении машин вблизи границ

Пока законопроект прошел в первом чтении, но уже понятно, как он будет работать

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Поправки в закон о движении транспорта возле пограничных пунктов был принят Госдумой в первом чтении.

Следует сразу оговориться, что поправки вносятся для того, чтобы избежать очередей на пунктах пропуска.

Нововведения должны сократить очереди, в том числе грузовых автомобилей, и ускорить доставку грузов, а также снизить расходы транспортных компаний и частных перевозчиков.

Как будет работать обновленный закон

Принятые поправки дают правительству РФ право менять организацию движения автомобильного транспорта возле пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.

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Кроме того, появляется возможность создания электронной очереди на границе. При этом автомобили уже не будут скапливаться на дороге, а транспортные компании смогут планировать время проезда машинами пунктов заранее. Водители же смогут дожидаться своей очереди в более удобных местах.

Законопроект является частью плана по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций.

Фото: Юрий Белинский/ТАСС