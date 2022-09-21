С 1 октября водители смогут обходиться без бумажных прав

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Права в тестовом режиме можно будет предъявлять в электронном виде уже с 1 октября, сообщил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников.
Ранее он заявлял, что ГИБДД совместно с Минцифрой планируют до конца года доработать перевод водительского удостоверения в электронный вид.
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«Уже с 1 октября текущего года планируем запуск электронного сервиса по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении Госуслуги Авто», — передают слова Черникова РИА «Новости».
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Пользоваться электронным водительским удостоверением с 1 октября можно будет в экспериментальном режиме. Чтобы совсем отказаться от бумажных прав, а предъявлять исключительно электронный документ, нужно внести необходимые поправки в ПДД, которые сейчас готовятся.
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