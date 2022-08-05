«Витрина данных ГИБДД»: вот как это работает

Данные водительской истории с 1 июля 2022 года доступны в специальном сервисе ГИБДД.

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Есть такое меткое выражение: если что-то утекло в интернет, то навсегда. Так и данные по истории вождения: они всегда есть в доступе в базе данных ГИБДД. Правда, доступ к этим данным имели до недавнего времени лишь сам водитель и инспекторы.

Но теперь времена поменялись.

Запрос на получение информации о ваших прегрешениях сможет отправить любой желающий и, если вы ему разрешите (такая функция предполагается к реализации на портале госуслуг), то он может посмотреть, кого вы подрезали и обгоняли.

Данные водительской истории теперь доступны в «Витрина данных ГИБДД». Но только тем, кому водитель сам разрешил получать такие данные.

Кому выгодно?

Большинству водителей-любителей такой сервис едва ли сильно нужен — разве что ради забавы. Однако в России многие зарабатывают тем, что крутит баранку. И если раньше все лишения и штрафы были их частным прошлым, то теперь работодатель на собеседовании обязательно попросит доступ к истории. А там может быть всякое: идеальных людей не существует в природе, ошибаются все.

И вот человек с лишением, допустим, за пьянку, уже не может устроиться в сколько-нибудь приличную организацию, даже несмотря на то, что лишение было 20 лет назад, да и то по молодости и по глупости.

Хотя ведь можно отказаться? Да, можно, но тогда и работодатель откажется от собеседования с таким скрытным человеком, ведь если отказывается, значит, есть что скрывать. А раз есть что скрывать, то худшие предположения верны и доверять руль дорогого корпоративного грузовика такому водителю не стоит. Да и персонального водителя лучше подыскать более открытого.

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Ситуация, как вы понимаете, двоякая.

С одной стороны, водитель, может быть, уже давно исправился, осознал, повзрослел. А лишение за пьянку, которое произошло 20 лет назад, по-прежнему висит в истории — и теперь не устроишься никуда, только в такси, ведь туда еще берут «лишенцев». Но с текущими трендами скоро и в такси не возьмут.

С другой стороны, если человек постоянно нарушает и вообще ведет себя на дороге неаккуратно, то как ему грузовик или автобус можно доверить? Даже легковушка, и та в таких руках опасна.

Мнение общества разделилось. Одни водители говорят, что очень полезный и правильный сервис, а другие придерживаются жестко противоположного мнения.

Как лучше?

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Я все-таки считаю, что сервис имеет право на существование. Однако у данных должен существовать срок давности, после которых они не должны фигурировать ни в одном официальном документе, выписке или сервисе вроде «Витрины данных ГИБДД». Например, можно установить срок давности для данных 10 лет, и все нарушения, которые были совершены до этого срока, вообще не должны быть частью истории человека. Ведь мы все меняемся, и человек десять лет назад и он же сегодня — это два разных человека. Наказывать, пусть даже и таким косвенным способом, за грехи далекого прошлого — неправильно.

В то же самое время, если водитель нарушал и пять лет назад, и три года назад, и вот вчера попался, это тоже не говорит о том, что он плохой. Ездить без штрафов у подавляющего большинства водителей не получается, даже страховые компании смотрят с подозрением на водителя, пришедшего к ним страховаться без штрафов в анамнезе. «Наверное, не ездил за рулем никогда», - думают страховщики. И на всякий случай назначают повышенный тариф.

Вообще в России за нарушения ПДД выписывается рекордное число штрафов в мире. В среднем каждый российский автовладелец нарушает по 4 раза в год. От камеры уйти получается немногим.

И только если водитель регулярно совершает грубые нарушения, подвергается лишению или, не дай Бог, уголовной ответственности — например, за повторную пьянку — то, конечно, такого водителя никуда работать не возьмут. И, как мне кажется, это вполне справедливо. Да и безопаснее будет на дорогах, если за рулем грузовика такой автомобилист с историей не окажется никогда.

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Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»