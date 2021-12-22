Новый закон: злостным нарушителям ПДД грозит «уголовка»

Речь о неоднократных грубых нарушениях ПДД водителями, лишенными прав.

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Сегодня в Госдуме в третьем, окончательном чтении был принят закон, ужесточающий наказания для злостных нарушителей, которые неоднократно привлекались к административной ответственности за грубые нарушение правил дорожного движения и были лишены водительских прав. Речь идет о таких правонарушениях, как превышение скорости на более чем 60 км/ч или выезд на встречную полосу. За это может грозить уголовная ответственность вплоть до двух лет лишения свободы.

Для тех, у кого ранее уже была судимость за такое преступление, ответственность составит до трех лет лишения свободы, такая поправка была одобрена во втором чтении законопроекта.

«В планах также проработать другие меры воздействия на лихачей и внести соответствующие законодательные изменения», — написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. О них он обещает рассказать позже.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

Я много времени нахожусь за рулем, и мне тоже порой приходят штрафы. И я, каюсь, иногда забываю их оплатить. Сейчас, например, я заплатил 500 рублей, а мог бы 250 рублей (если вовремя), но мне сразу же пришло письмо от судебных приставов.

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То есть, когда у меня оказывается неоплаченный штраф, мне моментально об этом напоминают, причем приставы дотягиваются легко, вне зависимости от того, на каком автомобиле я езжу, на собственном или тестовом. При этом есть люди, которые постоянно и очень грубо нарушают, и приставы ими почему-то совсем не интересуются. Не получится ли так, что этот закон по ужесточению тоже будет действовать на почти всех, но не на всех? А на каких-то избранных, по непонятному мне алгоритму, действовать не будет?».

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