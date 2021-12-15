Лишенный прав Литвин прокатился по торговому центру на BMW — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Лишенный прав Литвин прокатился по торговому центру на BMW

Нет сомнений, что все это было согласовано с руководством ТЦ.

Материалы по теме
Пранкер Литвин стрелял по ДПС. Давидыч его «сдал»

Небезызвестный скандальный блогер-пранкер выкинул очередное «коленце», проехав на автомобиле по торговому центру в Подмосковье. Видео он (разумеется) выложил на своей страничке в Инстаграм. Прокуратура Московской области, как водится, этим постом уже заинтересовалась.

«Прокуратура организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором блогер демонстрирует, как передвигается на автомобиле внутри здания одного из торговых центров Одинцовского городского округа. В ходе проверки, проведение которой поручено Одинцовской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. Кроме того, будет дана оценка законности распространения указанного ролика», — говорится в сообщении ведомства.

Материалы по теме
Когда помогать запрещает... закон! Вы знали об этом?Надоели штрафы? Поставь ассистентаШтрафы ГИБДД привяжут к прожиточному минимуму

В самом ролике Литвин издевательски спрашивает у охранника торгового центра: «Родной, а не подскажешь, как до ресторанчика какого-нибудь интересного итальянского подъехать?». И тот ему спокойно указывает направление.

По пути «к ресторанчику» BMW блогера сшибает елку, при этом аккуратно объезжая дорогостоящую рекламную стеллу, видимо, по прейскуранту было оплачено только разрушение елки. Вероятно, и само видео снимали поздно ночью, когда ТЦ закрыт и в нем нет посетителей.

Видео: YouTube

Наше новое видео
Kia Ceed SW 2021: турбомотор 1.5 и другие новшества
249 сил на 20 дюймах — 7 особенностей самого дорогого китайского кроссовера
Киа Соренто 2022: дизель, мороз и дистанционный запуск

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров397
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: