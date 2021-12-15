Лишенный прав Литвин прокатился по торговому центру на BMW

Нет сомнений, что все это было согласовано с руководством ТЦ.

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Небезызвестный скандальный блогер-пранкер выкинул очередное «коленце», проехав на автомобиле по торговому центру в Подмосковье. Видео он (разумеется) выложил на своей страничке в Инстаграм. Прокуратура Московской области, как водится, этим постом уже заинтересовалась.

«Прокуратура организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором блогер демонстрирует, как передвигается на автомобиле внутри здания одного из торговых центров Одинцовского городского округа. В ходе проверки, проведение которой поручено Одинцовской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. Кроме того, будет дана оценка законности распространения указанного ролика», — говорится в сообщении ведомства.



В самом ролике Литвин издевательски спрашивает у охранника торгового центра: «Родной, а не подскажешь, как до ресторанчика какого-нибудь интересного итальянского подъехать?». И тот ему спокойно указывает направление.

По пути «к ресторанчику» BMW блогера сшибает елку, при этом аккуратно объезжая дорогостоящую рекламную стеллу, видимо, по прейскуранту было оплачено только разрушение елки. Вероятно, и само видео снимали поздно ночью, когда ТЦ закрыт и в нем нет посетителей.

Столичная Госавтоинспекция тщательно мониторит социальные сети — нарушители сами хвастают своими «подвигами» в соцсетях. Удивительно только, что меньше их не становится.



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Видео: YouTube