ГИБДД выявила 200 лихачей, опубликовавших видео в соцсетях

Материалы по темеПолиция задержала очередного лихача, снимавшего гонки для соцсетей
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Такая работа будет проводиться и дальше, сообщает ведомство.
Между тем, 26-летнего Чоршанбе Чоршанбиева, которого задержали за то, что он опасно обгонял и маневрировал в Лефортовском тоннеле, а потом это видео демонстрировалось в соцсетях, недавно признали виновным по ст. 18.8 КоАП («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в России»). Его оштрафуют на 5 тыс. рублей и депортируют из страны.
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