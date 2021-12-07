ГИБДД выявила 200 лихачей, опубликовавших видео в соцсетях — журнал За рулем

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ГИБДД выявила 200 лихачей, опубликовавших видео в соцсетях

Столичная Госавтоинспекция тщательно мониторит социальные сети — нарушители сами хвастают своими «подвигами» в соцсетях.

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Инспекторы ГИБДД мониторят соцсети и выявляют аккаунты, в которых публично демонстрируются нарушения ПДД, представляющие угрозу жизни и здоровью граждан. С начала года выявлено более 200 пользователей социальных сетей, чьи машины идентифицированы, сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы. По выявленным нарушениям более 150 собственников и водителей привлекли к административной ответственности, составили свыше 600 административных материалов.

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Такая работа будет проводиться и дальше, сообщает ведомство.

Между тем, 26-летнего Чоршанбе Чоршанбиева, которого задержали за то, что он опасно обгонял и маневрировал в Лефортовском тоннеле, а потом это видео демонстрировалось в соцсетях, недавно признали виновным по ст. 18.8 КоАП («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в России»). Его оштрафуют на 5 тыс. рублей и депортируют из страны.

  • Ранее мы провели опрос среди наших читателей, поддерживают ли они наказания водителей, публично выкладывающих свои «подвиги» в интернете. 66% респондентов это поддержали.
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Фото: Depositphotos

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