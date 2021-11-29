Лихачей хотят наказывать по видео в соцсетях. Опрос «За рулем»

Блогеры, которые занимаются опасным вождением, снимают их на камеру и выкладывают в интернет, осознанно совершают административные правонарушения и сами формируют доказательную базу для применения в их адрес административных санкций, отметили в Совете Федерации. И предложили считать кадры уличных гонок основанием для наказания. Мы узнали у наших читателей, как им такая идея?
66% ее поддерживают, полагая, что нарушителей надо ловить, а тут доказательства налицо, 12% удивляются людям, выкладывающим на себя компромат в соцсетях, 8% иронизируют, что тогда придется завести специальную службу, которая будет отслеживать такие видео, а 8% думают, что решать такие вопросы должны специалисты.
Мнение эксперта
Вадим Мельников: генеральный директор центра «Движение без опасности»:
— В современном мире хайп в интернете, лайки и, как результат, получение прибыли, — довольно распространенное явление. Асоциальные действия имеют различную природу: кто-то с крыш прыгает, кто-то ест несъедобное и т. д. Проявление асоциального поведения, связанного с автомобилями — лишь один из видов, пресекать его надо, потому что личности, его пропагандирующие, создают угрозу другим участникам движения.
Конечно, можно говорить о том, что нужно попробовать вести разъяснительную и профилактическую работу, но все это без толку, потому что интерес вызывают именно крайние проявления (Ред.: опасное вождение, агрессивное вождение), а если таких роликов у этих блогеров не будет, упадет интерес подписчиков, то есть то, ради чего все и затевалось.
Что нужно делать? Автоматически блокировать такой видеоконтент, чтобы не было желания его делать. То есть нужно мониторить соцсети на предмет всего, что связано с пропагандой опасного вождения. Видимо, до сих пор эта сфера не попадала под запрет контролирующих органов. Стоит настроить систему соответствующих фильтров и обозначить там пропаганду опасного вождения — как призыв к противоправным действиям. Сделать это достаточно просто и даже необходимо, потому что без контроля это будет только развиваться, таких видео появится все больше, что очень опасно.
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Фото: Depositphotos и «За Рулем»