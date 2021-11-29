Лихачей хотят наказывать по видео в соцсетях. Опрос «За рулем»

Выложили в соцсетях видео своих гонок? Автоматически становитесь нарушителем, и большинство наших читателей эту идею поддержали.

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Блогеры, которые занимаются опасным вождением, снимают их на камеру и выкладывают в интернет, осознанно совершают административные правонарушения и сами формируют доказательную базу для применения в их адрес административных санкций, отметили в Совете Федерации. И предложили считать кадры уличных гонок основанием для наказания. Мы узнали у наших читателей, как им такая идея?ее поддерживают, полагая, что нарушителей надо ловить, а тут доказательства налицо,удивляются людям, выкладывающим на себя компромат в соцсетях,иронизируют, что тогда придется завести специальную службу, которая будет отслеживать такие видео, адумают, что решать такие вопросы должны специалисты.

Мнение эксперта

Вадим Мельников: генеральный директор центра «Движение без опасности»:

— В современном мире хайп в интернете, лайки и, как результат, получение прибыли, — довольно распространенное явление. Асоциальные действия имеют различную природу: кто-то с крыш прыгает, кто-то ест несъедобное и т. д. Проявление асоциального поведения, связанного с автомобилями — лишь один из видов, пресекать его надо, потому что личности, его пропагандирующие, создают угрозу другим участникам движения.

Конечно, можно говорить о том, что нужно попробовать вести разъяснительную и профилактическую работу, но все это без толку, потому что интерес вызывают именно крайние проявления (Ред.: опасное вождение, агрессивное вождение), а если таких роликов у этих блогеров не будет, упадет интерес подписчиков, то есть то, ради чего все и затевалось.

Материалы по теме Выложили видео гонок? Станете нарушителем

Что нужно делать? Автоматически блокировать такой видеоконтент, чтобы не было желания его делать. То есть нужно мониторить соцсети на предмет всего, что связано с пропагандой опасного вождения. Видимо, до сих пор эта сфера не попадала под запрет контролирующих органов. Стоит настроить систему соответствующих фильтров и обозначить там пропаганду опасного вождения — как призыв к противоправным действиям. Сделать это достаточно просто и даже необходимо, потому что без контроля это будет только развиваться, таких видео появится все больше, что очень опасно.

Скоро в России появится единое приложение для смартфонов, которое позволит привлекать водителей к ответственности за нарушения ПДД.



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Фото: Depositphotos и «За Рулем»