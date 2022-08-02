Эти сведения о водителях добавят в «Витрину данных ГИБДД»

Функционал сервиса расширится, и инспекторы смогут больше узнать об автовладельцах и их машинах.

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Сведения о правах и диагностических картах автомобилей появятся в «Витрине данных ГИБДД».

Напомним, информационный ресурс — «Витрина данных ГИБДД» начал работать в России с 1 июля этого года. Здесь аккумулированы все сведения, необходимые автомобилисту, компании, владеющей парком автомобилей, представителям заинтересованных структур и ведомств. В ней содержатся сведения об эксплуатируемых транспортных средствах.

«В перспективе по линии Госавтоинспекции планируется создание на „Витрине“ массивов сведений о выданных водительских удостоверениях, диагностических картах и дорожно-транспортных происшествиях», — говорится в ответе ведомства на запрос агентства РИА Новости.

«Витрина» позволяет гражданам через личный кабинет на портале госуслуг получать сведения, содержащиеся в государственном реестре транспортных средств.

Когда именно сведения о водительских удостоверениях, диагностических картах и ДТП появятся на ресурсе, не уточняется.

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С помощью «Витрины данных» пользователь получит возможность сгруппировать все сведения о собственном автомобиле, а в дальнейшем и о водительских документах, в одном месте и в удобном цифровом формате.

«Витрина» с ограниченным функционалом и доступом работает с прошлого года как служебная информационная система. С ее помощью, в частности, Министерство труда и социальной защиты проверяло автопарк граждан, претендующих на социальные выплаты.

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