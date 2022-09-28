Новая модель от Моторинвеста — скоро в продаже — журнал За рулем

Новая модель от Моторинвеста — скоро в продаже

Сначала ее будут импортировать, но постепенно наладят сборку этого кроссовера в Липецкой области.

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Моторинвест, владеющая брендом Evolute, намерена не только выпускать автомобили на собственном заводе, но и импортировать их. В частности, в планах компании начать поставлять на наш рынок кроссовер Voyah Free (бренд принадлежит концерну DongFeng). Купить машину можно будет уже в ноябре.

Проблем у этого электромобиля с эксплуатацией зимой быть не должно, так как поставляться будет норвежская версия кроссовера, пишут «Известия». Она отличается более емкой батареей (106 кВт·ч), заряда в которой хватает на пробеги до 600 км.

Новая модель от Моторинвеста — скоро в продаже

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Общая мощность двух электродвигателей впечатляет — 488 л.с. Благодаря этому разгон до 100 км/ч занимает у электромобиля всего 4,7 секунды.

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Автомобиль имеет кожанный салон, шумопоглощающие стекла, электронные помощники водителя и даже система ночного видения.

Стоимость электрокроссовера Voyah Free пока не сообщается.

Фото: DongFeng

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