Китайская BYD возвращается. Что привезет?

В планах компании продать в 2023 году в России около 2000 автомобилей.

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Модельный ряд BYD может состоять из двух недорогих автомобилей — Dolphin и Qin Plus. Первый автомобиль (городской хэтчбек) стоит в Китае от 227 800 юаней (1,95 млн рублей), а второй, седан, — от 329 800 юаней (2,8 млн рублей).

Также в модельном ряду BYD есть и кроссоверы. Например, BYD Tang, который, как и седан Qin Plus, стоит 329 800 юаней (2,8 млн рублей). На эти автомобили скоро должны быть выданы одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

BYD Dolphin

Всё это электромобили — в модельном ряду BYD сегодня нет ни одной машины с двигателем внутреннего сгорания. В продаже в России они должны появиться в 2023 году.

BYD Qin Plus

Поставлять автомобили BYD в Россию будет белорусская компания SGP, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление генерального директора SGP Артема Ловчева.

BYD Tang

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Название BYD — это аббревиатура «Build Your Dreams» (построй свои мечты). Автокомпания появилась в 1995 году и в конце 2000-х годов продавала в России автомобили Flyer и F3. Позже BYD начал выпускать машины с гибридными силовыми установками и к сегодняшнему дню перешел на выпуск исключительно электромобилей.

Фото: BYD