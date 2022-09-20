Китайская BYD возвращается. Что привезет? — журнал За рулем

Китайская BYD возвращается. Что привезет?

В планах компании продать в 2023 году в России около 2000 автомобилей.

Материалы по теме
Дилеры Lada начали продавать китайские машины

Модельный ряд BYD может состоять из двух недорогих автомобилей — Dolphin и Qin Plus. Первый автомобиль (городской хэтчбек) стоит в Китае от 227 800 юаней (1,95 млн рублей), а второй, седан, — от 329 800 юаней (2,8 млн рублей).

Также в модельном ряду BYD есть и кроссоверы. Например, BYD Tang, который, как и седан Qin Plus, стоит 329 800 юаней (2,8 млн рублей). На эти автомобили скоро должны быть выданы одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Китайская BYD возвращается. Что привезет?BYD Dolphin
BYD Dolphin

Материалы по теме
Штраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналШтрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)

Всё это электромобили — в модельном ряду BYD сегодня нет ни одной машины с двигателем внутреннего сгорания. В продаже в России они должны появиться в 2023 году.

Китайская BYD возвращается. Что привезет?BYD Qin Plus
BYD Qin Plus

Поставлять автомобили BYD в Россию будет белорусская компания SGP, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление генерального директора SGP Артема Ловчева.

Китайская BYD возвращается. Что привезет?BYD Tang
BYD Tang

Материалы по теме
Mercedes-Benz могут купить китайцы

Название BYD — это аббревиатура «Build Your Dreams» (построй свои мечты). Автокомпания появилась в 1995 году и в конце 2000-х годов продавала в России автомобили Flyer и F3. Позже BYD начал выпускать машины с гибридными силовыми установками и к сегодняшнему дню перешел на выпуск исключительно электромобилей.

Фото: BYD

Китайская BYD возвращается. Что привезет?

В планах компании продать в 2023 году в России около 2000 автомобилей.

Китайская BYD возвращается. Что привезет? — фото 1360564Китайская BYD возвращается. Что привезет? — фото 1360565Китайская BYD возвращается. Что привезет? — фото 1360563Китайская BYD возвращается. Что привезет?
Китайская BYD возвращается. Что привезет?

В планах компании продать в 2023 году в России около 2000 автомобилей.

Китайская BYD возвращается. Что привезет? — фото 1360563Китайская BYD возвращается. Что привезет? — фото 1360565Китайская BYD возвращается. Что привезет? — фото 1360564Китайская BYD возвращается. Что привезет?
Наше новое видео
Кроссовер Chery Tiggo 4 Pro: тест и обзор
Лада Веста NG 2022: Адаптация к зиме и другие подробности
Любимый автомобиль Сталина. Что из него сделали?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров477
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: