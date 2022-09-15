Дилеры Lada начали продавать китайские машины

Сейчас экономика дилерских автосалонов, продолжающих работу по традиционной схеме, не складывается, отметил вице-президент АВТОВАЗа.

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АВТОВАЗ не будет препятствовать желанию официальных дилеров бренда Lada начать параллельно работать с другими марками, в частности с брендами из Китая. Такое заявление сделал вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрий Костромин. Это связано с тем, что автосалоны отечественного производителя, коих по России насчитывается около трехсот, испытывают экономические трудности — машин не хватает.

«Мы с дилерами — партнеры и всегда внимательно наблюдаем за их деятельностью. Когда наш модельный ряд был полным, он, естественно, помогал дилерам „складывать“ экономику. Поэтому мы запрещали своим партнерам продавать машины других марок. Сегодня, как все мы знаем, ситуация изменилась, и поэтому на какое-то время идем им навстречу, разрешаем совмещать продажи разных марок. Правда, с одним важным условием — не в ущерб бренду Lada, с полным соблюдением наших технологических стандартов»,- цитирует Костромина портал 110km.ru.

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Вице-президент добавил, что некоторые из дилеров Lada с разрешения АВТОВАЗа уже начали работать с китайскими автомобильными брендами. Очевидно, количество таких салонов в ближайшее время будет увеличиваться, и довольно серьезными темпами. Как в этой связи будут меняться фасады, интерьеры и сервис автосалонов Lada, не уточняется.

Ранее в сентябре Костромин сообщил, что АВТОВАЗ собирается вернуть в линейку моделей битопливные версии Ларгуса и Весты.

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Фото: Александр Щербак / ТАСС