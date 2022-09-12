АВТОВАЗ вернет газовые версии Ларгуса и Весты

По плану, до 2026 года в России должно появиться множество новых газозаправочных станций.

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АВТОВАЗ планирует восстановить производство моделей Lada Largus и Vesta в битопливных модификациях. Об этом рассказал Дмитрий Костромин, вице-президент предприятия по продажам и маркетингу, в интервью аналитическому агентству Автостат. Костромин подчеркнул, что проект газомоторной техники не остановлен, он реализуется совместно с «Газпромом».

В модельной линейке Lada есть две газовые модификации CNG — Vesta и Largus. Этот проект мы реализуем с компанией «Газпром» довольно давно. Он не заморожен и идет параллельно с запуском Vesta и Largus. Сейчас рассматриваем все варианты продолжения проекта совместно с Группой компаний «АТС». У компании «Газпром» есть стратегия развития в данном направлении до 2026 года, включая появление множества новых газовых заправочных станций. АВТОВАЗ с учетом этого планирует развитие своего модельного ряда » , — сообщил вице-президент.

В 2017–2018 годах АВТОВАЗ запустил в производство модификации Lada Vesta и Largus, которые, кроме бензина, в качестве топлива потребляют метан.

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Разработка велась совместно со специализирующейся на установке ГБО компанией АТС, которая, как и АВТОВАЗ, базируется в Тольятти; сборка машин также велась на территории АТС. В течение нескольких лет обе модели выпускались мелкими сериями, перезапуск сборки часто совпадал с появлением госсубсидии на покупку битопливных авто.

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Фото: АВТОВАЗ