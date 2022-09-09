Mercedes-Benz могут купить китайцы — журнал За рулем

Mercedes-Benz могут купить китайцы

Такое предположение высказал и обосновал независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

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Речь, конечно же, идет о российских активах Mercedes-Benz, включая право на поставки автомобилей и подмосковный завод компании.

Стать обладателем всего этого могла бы китайская компания BAIC, которая тесно сотрудничает с Mercedes-Benz в своей стране. России бы это дало поставки новых автомобилей в близком к необходимому количестве, а немецкому концерну позволило безболезненно вернуться на наш рынок в будущем.

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«Самым оптимальным решением была бы продажа подмосковного завода Mercedes-Benz компании BAIC. В Китае у Mercedes-Benz есть совместное предприятие с этим автопроизводителем. В этом случае на подмосковном заводе можно было наладить производство моделей Mercedes-Benz предыдущих поколений под брендом BAIC. Например, кроссовера GLK. При стоимости в 3,5–4 млн рублей такой автомобиль точно бы пользовался спросом», — рассказал «Известиям» Бургазлиев.

Но для этого необходимо, чтобы интеллектуальные права на более ранние модели Mercedes-Benz были переданы китайскому производителю или совместному предприятию, занимающемуся сборкой автомобилей Mercedes-Benz.

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Почему вдруг вместо дилера Mercedes-Benz, как потенциальном покупателе активов компании в России, вдруг заговорили о китайской компании? Дело в том, что вчера губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о возможности перехода подмосковного завода Mercedes-Benz китайскому автопроизводителю.

«Я очень надеюсь, что Mercedes вернется. Если нет, то там сейчас ведется работа по подбору, в том числе китайского автопроизводителя, надежного и имеющего стабильный спрос на свои автомобили», — высказался Воробьев на радио Sputnik.

Фото: «За рулем»

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