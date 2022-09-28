Кусты вместо заборов, освещение «платников», видимость пешеходов — новые дорожные ГОСТы — журнал За рулем

Кусты вместо заборов, освещение «платников», видимость пешеходов — новые дорожные ГОСТы

Идет обсуждение новых норм к ГОСТу об автомобильных дорогах общего пользования и их обустройству.

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Выложен на обсуждение проект изменения в ГОСТ 52766 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», которые со временем могут стать нормой.

Остановимся на наиболее существенных моментах поправок.

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1. На платных дорогах предписывается обязательное освещение вне зависимости от их категорий и интенсивности движения (подраздел 4.6.1).

2. Описаны дополнительные требования к кустарнику, который может быть высажен вместо перильных ограждений в ряде случаев (по ГОСТ 52289). По новым требованиям, высота кустарника не должна превышать 80 см.

3. Уменьшено минимальное расстояние между остановками автобусов. Если сейчас на дорогах категорий 1Б-4 они должен были быть не чаще чем через 3 км, то теперь это расстояние предлагается снизить до 1,5 км.

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4. Появилось новое требование к ширине посадочной площадки на остановке автобуса она должна быть не менее 2 метров.

5. В подразделе 4.5.2 «Пешеходные переходы» расширены требования к видимости пешеходов на переходах, расположенных на одном уровне с проезжей частью. Минимальное расстояние видимости для остановки предлагается определять по уточненной формуле.

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Обсуждение проекта началось 21.09.2022 и продлится до 07.10.2022.

Фото: Depositphotos

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