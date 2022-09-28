Идет обсуждение новых норм к ГОСТу об автомобильных дорогах общего пользования и их обустройству.

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Выложен на обсуждение проект изменения в ГОСТ 52766 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», которые со временем могут стать нормой.

Остановимся на наиболее существенных моментах поправок.

1. На платных дорогах предписывается обязательное освещение вне зависимости от их категорий и интенсивности движения (подраздел 4.6.1).

2. Описаны дополнительные требования к кустарнику, который может быть высажен вместо перильных ограждений в ряде случаев (по ГОСТ 52289). По новым требованиям, высота кустарника не должна превышать 80 см.

3. Уменьшено минимальное расстояние между остановками автобусов. Если сейчас на дорогах категорий 1Б-4 они должен были быть не чаще чем через 3 км, то теперь это расстояние предлагается снизить до 1,5 км.

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4. Появилось новое требование к ширине посадочной площадки на остановке автобуса — она должна быть не менее 2 метров.

5. В подразделе 4.5.2 «Пешеходные переходы» расширены требования к видимости пешеходов на переходах, расположенных на одном уровне с проезжей частью. Минимальное расстояние видимости для остановки предлагается определять по уточненной формуле.

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Обсуждение проекта началось 21.09.2022 и продлится до 07.10.2022.

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