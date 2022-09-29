30 сентября в столице перекроют для машин центральные улицы и набережные

Водителей просят отказаться от поездок на личных авто в центр города.

Департамент транспорта Москвы сообщил в своем Telegram-канале, что завтра будут перекрыты для проезда центральные улицы и набережные.

Перекрытия планируются:

на улице Ильинка

на улице Варварка

на улице Москворецкая

на Кремлевской набережной

Москворецкой набережной

на Большом Москворецком мосту

на площади Васильевский Спуск.

С 13:00 будет закрыто движение на улицах Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочном переулке, на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной; а с 14:00 ограничат проезд на Старой площади и в Китайгородском проезде.

Возможны и дополнительные ограничения.

«Следите за новостями в нашем канале и планируйте маршруты заранее», — говорится в сообщении.

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По данным источников ТАСС, на Красной площади 30 сентября планируется митинг-концерт в поддержку итогов референдумов, состоявшихся в республиках Донбасса и на освобожденных территориях.

В пятницу в 15:00 мск в Кремле пройдет церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий, сообщил пресс-секретарь президента.

Примет ли Владимир Путин участие в митинге, пока неизвестно, это обещают сообщить дополнительно.

Мигающий желтый хотят отменить — мнение наших читателей.

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Фото: АГН «Москва»

