30 сентября в столице перекроют для машин центральные улицы и набережные

Департамент транспорта Москвы сообщил в своем Telegram-канале, что завтра будут перекрыты для проезда центральные улицы и набережные.
Перекрытия планируются:
- на улице Ильинка
- на улице Варварка
- на улице Москворецкая
- на Кремлевской набережной
- Москворецкой набережной
- на Большом Москворецком мосту
- на площади Васильевский Спуск.
С 13:00 будет закрыто движение на улицах Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочном переулке, на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной; а с 14:00 ограничат проезд на Старой площади и в Китайгородском проезде.
Возможны и дополнительные ограничения.
«Следите за новостями в нашем канале и планируйте маршруты заранее», — говорится в сообщении.
По данным источников ТАСС, на Красной площади 30 сентября планируется митинг-концерт в поддержку итогов референдумов, состоявшихся в республиках Донбасса и на освобожденных территориях.
В пятницу в 15:00 мск в Кремле пройдет церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий, сообщил пресс-секретарь президента.
Примет ли Владимир Путин участие в митинге, пока неизвестно, это обещают сообщить дополнительно.
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Фото: АГН «Москва»