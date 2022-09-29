30 сентября в столице перекроют для машин центральные улицы и набережные — журнал За рулем

30 сентября в столице перекроют для машин центральные улицы и набережные

Водителей просят отказаться от поездок на личных авто в центр города.

Материалы по теме
Знаки и разметка изменятся

Департамент транспорта Москвы сообщил в своем Telegram-канале, что завтра будут перекрыты для проезда центральные улицы и набережные.

Перекрытия планируются:

  • на улице Ильинка
  • на улице Варварка
  • на улице Москворецкая
  • на Кремлевской набережной
  • Москворецкой набережной
  • на Большом Москворецком мосту
  • на площади Васильевский Спуск.

Материалы по теме
Штраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналГромкие ЧП из-за неисправности лифта: Как не пострадать самому?

С 13:00 будет закрыто движение на улицах Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочном переулке, на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной; а с 14:00 ограничат проезд на Старой площади и в Китайгородском проезде.

Возможны и дополнительные ограничения.

«Следите за новостями в нашем канале и планируйте маршруты заранее», — говорится в сообщении.

Материалы по теме
Российский навигатор научился подсказывать полосу на сложных развязках

По данным источников ТАСС, на Красной площади 30 сентября планируется митинг-концерт в поддержку итогов референдумов, состоявшихся в республиках Донбасса и на освобожденных территориях.

В пятницу в 15:00 мск в Кремле пройдет церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий, сообщил пресс-секретарь президента.

Примет ли Владимир Путин участие в митинге, пока неизвестно, это обещают сообщить дополнительно.

Фото: АГН «Москва»

Наше новое видео
УАЗ без бензина и санкций — первый тест
Evolute i-Joy: тест первого российского электромобиля
Тест-драйв нового китайского кроссовера. Лучше топов?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров282
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: