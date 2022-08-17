Мигающий желтый хотят отменить! Мнение наших читателей — журнал За рулем

Мигающий желтый хотят отменить! Мнение наших читателей

Почти четверть опрошенных усомнились в благотворном влиянии этой меры на безопасность...

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В конце июля мы рассказывали о том, что все московские светофоры избавились от мигающего желтого в ночное время. В ЦОДД Москвы считают, что мигающий желтый не выполняет своих функций — он не предостерегает водителей о скором красном, а, напротив, создает соблазн «проскочить». Поэтапная работа по отмене мигающего желтого по ночам велась в столице с 2019 года.

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Если практика окажется удачной (а первые результаты подтверждают эффективность), ее будут распространять на всю Россию. Но согласны ли с этим автомобилисты? В аккаунте «За рулем» в Viber мы спросили у наших подписчиков, что они думают по поводу отмены ночного мигающего желтого.

Мигающий желтый хотят отменить! Мнение наших читателей

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Почти четверть опрошенных — 383 человека из более чем 1,5 тысяч респондентов — усомнились в благотворном влиянии этой меры на безопасность: они считают, что без мигающего желтого невозможно определить, что скоро светофор переключится на красный.

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Но еще 32% (498 человек) согласны с авторами инициативы и полагают, что ночных аварий из-за отмены мигающего желтого станет меньше. А большинство — 690 человек, или 44% ответивших, вообще считают, что никакой существенной разницы не будет. Напомним, речь идет только об отмене мигающего желтого по ночам, когда трафик на перекрестках в глубинке совсем невелик.

Фото: dpa/picture-alliance

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