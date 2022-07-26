Изменилась схема работы светофоров ночью

От мигающего желтого решили полностью отказаться. Так планируют снизить показатели аварийности.

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По мнению руководителя управления ЦОДД Москвы Андрея Мухортикова, мигающий желтый не выполняет отведенных ему функций. Его слова приводит «Российская газета». Вместо того чтобы привлекать внимание водителей, такой сигнал, наоборот, создает риски. Он не запрещает проезд, из-за этого любители высоких скоростей даже не пытаются тормозить на перекрестках. А это зачастую приводит к авариям.

Теперь на перекрестках, где раньше использовался этот сигнал, от него решили отказаться. Однако это не значит, что светофоры отключат совсем. Наоборот, ночью продолжат работу красный и зеленый сигналы. Однако время, отведенное на каждую фазу, сократят. То есть переключаться сигналы будут быстрее, чем днем.

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Пока на такой режим перевели только светофоры в столице. Работа велась поэтапно. Она началась еще в 2019 году. Теперь, сообщили в ЦОДД, все московские светофоры избавились от мигающего желтого.

Эффективность этой работы подтверждают данные статистики. За первые два года на перекрестках, где уже установили новый режим, количество ДТП снизилось на 19%. А если сравнивать тот же период времени с 2018 годом, когда решение убрать мигающий желтый еще не было принято, то аварий стало меньше на треть.

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