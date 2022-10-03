Что происходит на границе с Финляндией сегодня

Напомним, что с 1 октября финская граница на замке. Но есть исключения.

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Вчера во въезде в Финляндию было отказано 103 гражданам РФ, но пятеро из них не пожелали сдаваться и оставили пограничникам ходатайства о предоставлении убежища.

Об этом 3 октября на своей странице в социальной сети Twitter (заблокирован в России на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года. — Прим. ред.) сообщила Пограничная служба Финляндии. По данным организации, суммарно 2 октября через пункты пропуска в юго-восточной части страны российско-финскую границу пересекли 1043 гражданина РФ.

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«За вчерашний день 1984 россиянина вернулись домой через пограничные пункты пропуска в юго-восточной Финляндии. Пятеро россиян подали ходатайства о предоставлении убежища, а ещё 75 украинцев — заявления на получение временной международной защиты», — написали на своей странице в сети Twitter (заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры) представители Пограничной службы Финляндии.

27 сентября с российской стороны возле КПП «Торфяновка» открылся мобильный военкомат. Там вручают повестки и предлагают записаться в добровольцы. А с 30 сентября Финляндия перестала пускать россиян с шенгенскими визами. Исключение сделали для тех, у кого там есть родственники или недвижимость.

По некоторым оценкам, трафик на российско-финской границе снизился в 8 раз за последнюю неделю.

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Выезд из Финляндии для граждан России не ограничен. К примеру, вчера, 2 октября, в Финляндию выехали 1043 гражданина РФ, а вернулись 1984 россиянина. Это в том числе и туристы, которые приносят до 25% доходов в бюджеты южных регионов Финляндии.

Также стало известно, что в правительстве Финляндии рассматривают возможность строительства забора вдоль границы с Россией.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС