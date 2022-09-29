Какие водители нужны армии РФ — журнал За рулем

Какие водители нужны армии РФ

И с какими сложностями они сталкиваются.

Материалы по теме
Военно-учетные специальности водителей (примеры и обязанности)

Водители с категорией В и в армии могут управлять только легковыми автомобилями, перевозя командный состав. Получить такую должность непросто.

Но если у солдата есть права категории С, то перед ним открывается больше возможностей. Ему уже доверят не только грузовик или автобус, но и технику посложнее: например, БТР или танк.

При этом военнослужащему присваивается код ВУС (военно-учетной специальности). Код записан в военном билете:

Какие водители нужны армии РФВУС 837037 подразумевает — водитель военной автомобильной техники, обладающий навыками электрика.
ВУС 837037 подразумевает — водитель военной автомобильной техники, обладающий навыками электрика.

Материалы по теме
Штраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналГромкие ЧП из-за неисправности лифта: Как не пострадать самому?

Сложности, с которыми сталкивается водитель-военнослужащий

Материалы по теме
Как получить отсрочку от мобилизации на Госуслугах
  1. Рабочий день у водителя ненормированный. Это и плюс, и минус. Иногда приходится работать даже по ночам, пока другие солдаты спят.
  2. Водитель в армии должен знать конструкцию автомобиля, чтобы производить необходимый ремонт и не губить по незнанию узлы и агрегаты.
  3. На водителе также лежит ответственность за перемещение на транспортном средстве. Он должен разбираться в местности, по которой едет. Проще говоря, не утопить и не закопать в грязи свой автомобиль, не пробить колеса и не допустить аварию.
  4. За рулем внимание водителя должно всегда концентрироваться на дороге. Ни тебе радио, ни разговоров, ни песен.
  5. Водитель должен быть готовым к аварийному перемещению — это подразумевает буксирование одного автомобиля или сразу нескольких, что нельзя назвать простой задачей, учитывая, что собой представляют военные автомобили.

И, конечно же, водитель несет ответственность за людей и грузы как на гражданке, так и в армии.

О том, как расшифровываются военно-учетные специальности (ВУС) водителей, читайте по этой ссылке.

  • Кредитные каникулы для мобилизованных и контрактников — все прояснилось.
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Наше новое видео
УАЗ без бензина и санкций — первый тест
Evolute i-Joy: тест первого российского электромобиля
Тест-драйв нового китайского кроссовера. Лучше топов?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Фото:
Количество просмотров595
Оцените материал
3:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: