Какие водители нужны армии РФ

Материалы по темеВоенно-учетные специальности водителей (примеры и обязанности)
Водители с категорией В и в армии могут управлять только легковыми автомобилями, перевозя командный состав. Получить такую должность непросто.
Но если у солдата есть права категории С, то перед ним открывается больше возможностей. Ему уже доверят не только грузовик или автобус, но и технику посложнее: например, БТР или танк.
При этом военнослужащему присваивается код ВУС (военно-учетной специальности). Код записан в военном билете:
ВУС 837037 подразумевает — водитель военной автомобильной техники, обладающий навыками электрика.
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Сложности, с которыми сталкивается водитель-военнослужащий
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- Рабочий день у водителя ненормированный. Это и плюс, и минус. Иногда приходится работать даже по ночам, пока другие солдаты спят.
- Водитель в армии должен знать конструкцию автомобиля, чтобы производить необходимый ремонт и не губить по незнанию узлы и агрегаты.
- На водителе также лежит ответственность за перемещение на транспортном средстве. Он должен разбираться в местности, по которой едет. Проще говоря, не утопить и не закопать в грязи свой автомобиль, не пробить колеса и не допустить аварию.
- За рулем внимание водителя должно всегда концентрироваться на дороге. Ни тебе радио, ни разговоров, ни песен.
- Водитель должен быть готовым к аварийному перемещению — это подразумевает буксирование одного автомобиля или сразу нескольких, что нельзя назвать простой задачей, учитывая, что собой представляют военные автомобили.
И, конечно же, водитель несет ответственность за людей и грузы как на гражданке, так и в армии.
О том, как расшифровываются военно-учетные специальности (ВУС) водителей, читайте по этой ссылке.
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