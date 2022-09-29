Какие водители нужны армии РФ

И с какими сложностями они сталкиваются.

Водители с категорией В и в армии могут управлять только легковыми автомобилями, перевозя командный состав. Получить такую должность непросто.

Но если у солдата есть права категории С, то перед ним открывается больше возможностей. Ему уже доверят не только грузовик или автобус, но и технику посложнее: например, БТР или танк.

При этом военнослужащему присваивается код ВУС (военно-учетной специальности). Код записан в военном билете:

ВУС 837037 подразумевает — водитель военной автомобильной техники, обладающий навыками электрика.

Сложности, с которыми сталкивается водитель-военнослужащий

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Рабочий день у водителя ненормированный. Это и плюс, и минус. Иногда приходится работать даже по ночам, пока другие солдаты спят. Водитель в армии должен знать конструкцию автомобиля, чтобы производить необходимый ремонт и не губить по незнанию узлы и агрегаты. На водителе также лежит ответственность за перемещение на транспортном средстве. Он должен разбираться в местности, по которой едет. Проще говоря, не утопить и не закопать в грязи свой автомобиль, не пробить колеса и не допустить аварию.

За рулем внимание водителя должно всегда концентрироваться на дороге. Ни тебе радио, ни разговоров, ни песен. Водитель должен быть готовым к аварийному перемещению — это подразумевает буксирование одного автомобиля или сразу нескольких, что нельзя назвать простой задачей, учитывая, что собой представляют военные автомобили.

И, конечно же, водитель несет ответственность за людей и грузы как на гражданке, так и в армии.

О том, как расшифровываются военно-учетные специальности (ВУС) водителей, читайте по этой ссылке