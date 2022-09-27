Военно-учетные специальности водителей (примеры и обязанности) — журнал За рулем

Военно-учетные специальности водителей (примеры и обязанности)

Что должен уметь водитель армейского авто или БТРа? Какая гражданская специальность для них родственная? Разобрались на конкретных примерах.

Материалы по теме
На КПП на границе с Грузией разрешили пеший переход

Расшифровка военно-учетной специальности (ВУС) — одна из важных тем последних дней. И одна из очень распространенных категорий — это водители-военнослужащие. Давайте уточним, чем занимаются водители в армии.

Сразу заметим, что далеко не все ВУС поддаются детальной дешифровке.

Материалы по теме
Штраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналГромкие ЧП из-за неисправности лифта: Как не пострадать самому?

Военно-учетные специальности водителей (примеры и обязанности)

Профессии, связанные с автомобилями и иным колесным транспортом, в основном, описываются одним из двух вариантов первых трех цифр кода: 837 или 838. Но не только ими.

Вот несколько примеров (первые три цифры кода):

  • 837 — водители транспортных средств категории ВС;
  • 838 — специализации по управлению военной техникой;
  • 849 — командиры ремонтного отделения, специалисты по ремонту и хранению автомобилей — механики;
  • 841 — водители плавающих автомобилей;
  • 854 — водители тракторов.

Понятно, что водители-военнослужащие могут управлять не только автомобилем, но и бронетанковой техникой, а также спецтехникой, ж/д составами и даже подводными и надводными судами.

Еще несколько полных обозначений (все цифры кода) водительских ВУС:

  • 124259 — водитель БТР;
  • 157259 — водитель-механик зенитной установки;
  • 167259 642 — механик-водитель — радист;
  • 180994 — водитель-экскаваторщик.

Каков же круг обязанностей у водителей в армии? Возьмем несколько примеров и посмотрим, что о них говорит сайт Минобороны РФ.

Обязанности водителя (АС)

  • Знать устройство, правила эксплуатации и обслуживания автотранспортного средства.
  • Уметь водить автомобиль днем и ночью, в любое время года, при любых погодных условиях.
  • Своевременно проводить техническое обслуживание, ремонт и регулировку двигателя и специального оборудования, которым оснащен автомобиль.

Родственные гражданские специальности: водитель автомобиля, водитель-испытатель, водитель транспортно-уборочной машины, водитель троллейбуса.

Обязанности механика-водителя колесных бронетранспортеров

  • Знать устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания БТР.
  • Умело водить ее днем и ночью, в любое время года, в различных боевых и погодных условиях.
  • Знать и соблюдать установленные правила движения и сигналы.
  • Своевременно и качественно проводить техническое обслуживание, ремонт и регулировку двигателя и вспомогательного оборудования БТР.
  • Знать вооружение БТР, уметь заряжать и вести огонь из пулемета.
  • Уметь работать на радиостанции и переговорном устройстве.
  • Владеть личным оружием, умело применять его для самозащиты и, при необходимости, для защиты боеспособной машины и членов экипажа.

Родственные гражданские специальности: водитель автомобиля, водитель вездехода, водитель-испытатель, водитель транспортно-уборочной машины.

Водитель-экскаваторщик обязан знать:

  • технические характеристики и правила регулировки экскаватора, его механического, гидравлического и электрического оборудования, способы устранения неисправностей экскаватора;
  • правила выемки грунта различных категорий с соблюдением заданных профилей и отметок;
  • порядок подготовки экскаватора к транспортированию, его погрузки на транспортное средство, закрепления;
  • требования безопасности при транспортировании;
  • приемы разгрузки с транспортного средства на рабочее место.

Родственные гражданские специальности: машинист экскаватора, машинист экскаватора одноковшового, машинист экскаватора роторного.

Фото: «За рулем», Егор Алеев / ТАСС

Наше новое видео
Evolute i-Joy: тест первого российского электромобиля
Тест-драйв нового китайского кроссовера. Лучше топов?
4 ярких впечатления о новом «китайце» (есть негативные)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров149
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: