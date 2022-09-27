Военно-учетные специальности водителей (примеры и обязанности)

Расшифровка военно-учетной специальности (ВУС) — одна из важных тем последних дней. И одна из очень распространенных категорий — это водители-военнослужащие. Давайте уточним, чем занимаются водители в армии.
Сразу заметим, что далеко не все ВУС поддаются детальной дешифровке.
Профессии, связанные с автомобилями и иным колесным транспортом, в основном, описываются одним из двух вариантов первых трех цифр кода: 837 или 838. Но не только ими.
Вот несколько примеров (первые три цифры кода):
- 837 — водители транспортных средств категории ВС;
- 838 — специализации по управлению военной техникой;
- 849 — командиры ремонтного отделения, специалисты по ремонту и хранению автомобилей — механики;
- 841 — водители плавающих автомобилей;
- 854 — водители тракторов.
Понятно, что водители-военнослужащие могут управлять не только автомобилем, но и бронетанковой техникой, а также спецтехникой, ж/д составами и даже подводными и надводными судами.
Еще несколько полных обозначений (все цифры кода) водительских ВУС:
- 124259 — водитель БТР;
- 157259 — водитель-механик зенитной установки;
- 167259 642 — механик-водитель — радист;
- 180994 — водитель-экскаваторщик.
Каков же круг обязанностей у водителей в армии? Возьмем несколько примеров и посмотрим, что о них говорит сайт Минобороны РФ.
Обязанности водителя (АС)
- Знать устройство, правила эксплуатации и обслуживания автотранспортного средства.
- Уметь водить автомобиль днем и ночью, в любое время года, при любых погодных условиях.
- Своевременно проводить техническое обслуживание, ремонт и регулировку двигателя и специального оборудования, которым оснащен автомобиль.
Родственные гражданские специальности: водитель автомобиля, водитель-испытатель, водитель транспортно-уборочной машины, водитель троллейбуса.
Обязанности механика-водителя колесных бронетранспортеров
- Знать устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания БТР.
- Умело водить ее днем и ночью, в любое время года, в различных боевых и погодных условиях.
- Знать и соблюдать установленные правила движения и сигналы.
- Своевременно и качественно проводить техническое обслуживание, ремонт и регулировку двигателя и вспомогательного оборудования БТР.
- Знать вооружение БТР, уметь заряжать и вести огонь из пулемета.
- Уметь работать на радиостанции и переговорном устройстве.
- Владеть личным оружием, умело применять его для самозащиты и, при необходимости, для защиты боеспособной машины и членов экипажа.
Родственные гражданские специальности: водитель автомобиля, водитель вездехода, водитель-испытатель, водитель транспортно-уборочной машины.
Водитель-экскаваторщик обязан знать:
- технические характеристики и правила регулировки экскаватора, его механического, гидравлического и электрического оборудования, способы устранения неисправностей экскаватора;
- правила выемки грунта различных категорий с соблюдением заданных профилей и отметок;
- порядок подготовки экскаватора к транспортированию, его погрузки на транспортное средство, закрепления;
- требования безопасности при транспортировании;
- приемы разгрузки с транспортного средства на рабочее место.
Родственные гражданские специальности: машинист экскаватора, машинист экскаватора одноковшового, машинист экскаватора роторного.
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Фото: «За рулем», Егор Алеев / ТАСС