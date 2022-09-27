Военно-учетные специальности водителей (примеры и обязанности)

Что должен уметь водитель армейского авто или БТРа? Какая гражданская специальность для них родственная? Разобрались на конкретных примерах.

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Расшифровка военно-учетной специальности (ВУС) — одна из важных тем последних дней. И одна из очень распространенных категорий — это водители-военнослужащие. Давайте уточним, чем занимаются водители в армии.

Сразу заметим, что далеко не все ВУС поддаются детальной дешифровке.

Профессии, связанные с автомобилями и иным колесным транспортом, в основном, описываются одним из двух вариантов первых трех цифр кода: 837 или 838. Но не только ими.

Вот несколько примеров (первые три цифры кода):

837 — водители транспортных средств категории ВС;

838 — специализации по управлению военной техникой;

849 — командиры ремонтного отделения, специалисты по ремонту и хранению автомобилей — механики;

841 — водители плавающих автомобилей;

854 — водители тракторов.

Понятно, что водители-военнослужащие могут управлять не только автомобилем, но и бронетанковой техникой, а также спецтехникой, ж/д составами и даже подводными и надводными судами.

Еще несколько полных обозначений (все цифры кода) водительских ВУС:

124259 — водитель БТР;

157259 — водитель-механик зенитной установки;

167259 642 — механик-водитель — радист;

180994 — водитель-экскаваторщик.

Каков же круг обязанностей у водителей в армии? Возьмем несколько примеров и посмотрим, что о них говорит сайт Минобороны РФ.

Знать устройство, правила эксплуатации и обслуживания автотранспортного средства.

Уметь водить автомобиль днем и ночью, в любое время года, при любых погодных условиях.

Своевременно проводить техническое обслуживание, ремонт и регулировку двигателя и специального оборудования, которым оснащен автомобиль.

Родственные гражданские специальности: водитель автомобиля, водитель-испытатель, водитель транспортно-уборочной машины, водитель троллейбуса.

Обязанности механика-водителя колесных бронетранспортеров

Знать устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания БТР.

Умело водить ее днем и ночью, в любое время года, в различных боевых и погодных условиях.

Знать и соблюдать установленные правила движения и сигналы.

Своевременно и качественно проводить техническое обслуживание, ремонт и регулировку двигателя и вспомогательного оборудования БТР.

Знать вооружение БТР, уметь заряжать и вести огонь из пулемета.

Уметь работать на радиостанции и переговорном устройстве.

Владеть личным оружием, умело применять его для самозащиты и, при необходимости, для защиты боеспособной машины и членов экипажа.

Родственные гражданские специальности: водитель автомобиля, водитель вездехода, водитель-испытатель, водитель транспортно-уборочной машины.

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технические характеристики и правила регулировки экскаватора, его механического, гидравлического и электрического оборудования, способы устранения неисправностей экскаватора;

правила выемки грунта различных категорий с соблюдением заданных профилей и отметок;

порядок подготовки экскаватора к транспортированию, его погрузки на транспортное средство, закрепления;

требования безопасности при транспортировании;

приемы разгрузки с транспортного средства на рабочее место.

Родственные гражданские специальности: машинист экскаватора, машинист экскаватора одноковшового, машинист экскаватора роторного.

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Фото: «За рулем», Егор Алеев / ТАСС