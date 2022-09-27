Законопроект об этом Госдума приняла сегодня в первом чтении.

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Сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект о кредитных каникулах для призванных в рамках частичной мобилизации, а также контрактников.

Временное прекращение обязательств по кредитам

Гражданин сможет написать заявление и приостановить выплаты по потребительским и ипотечным кредитам на срок, не превышающий время службы, либо уменьшить размер платежей.

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Изменить условия кредитного договора гражданин может в любое время его действия, но не позднее 31 декабря 2023 года.

В законе также предусмотрено полное или частичное прекращение обязательств по кредитам в случае гибели или травмы военнослужащего. То же касается лиц, находящихся на иждивении. При этом правительство совместно с Банком России установит планку размера кредита, который можно полностью списать.

Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков также сообщил, что законопроект будет иметь обратную силу и начнет действовать с 24 февраля 2022 года, то есть времени начала спецоперации. Таким образом, положение о кредитных каникулах распространится на всех лиц, в ней задействованных.

Во втором и третьем чтениях депутаты планируют рассмотреть этот законопроект завтра, 28 сентября.

О полном списании кредитов и штрафов

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Что касается предложения справедливороссов вообще списать кредиты и штрафы с граждан, задействованных в СВО, то оно не прошло.

Оплата за пребывание на фронтах специальной военной операции достаточно высокая, мобилизованные будут получать на уровне контрактников, отметил замминистра финансов Алексей Моисеев. И поскольку материальное обеспечение многих задействованных в СВО будет не ухудшаться, а улучшаться, необходимости в списании нет.

Конечно, такое предложение можно принять, но нужно понимать, что все это ляжет на плечи кредитных организаций, а те, в свою очередь, заложат риски в процентную ставку, и в итоге пострадают все, кто берет кредит — существенно возрастут проценты для заемщиков.

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