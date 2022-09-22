МВД прокомментировало информацию о якобы мобилизационных мероприятиях на постах ГИБДД

Ранее в СМИ появился фейковый скан указания ГУОБДД МВД.

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В интернете появился скан документа МВД, согласно которому с 22 сентября представители военкоматов якобы будут дежурить на стационарных постах ГИБДД, останавливать автомобили с мужчинами за рулем, проверять документы и направлять к представителям военкоматов.

При этом утверждалось, что на внутригородских дорогах будут дежурить мобильные группы.

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В официальном Telegram-канале «МВД медиа» эту информацию опровергли и утверждают, что опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом «документе» сведения — ложными.

Ведомство призвало СМИ и активных пользователей интернета быть бдительными и использовать информацию только из официальных источников.

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Фото: Сергей Карпухин/ТАСС