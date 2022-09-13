Техосмотр на дороге: что проверяют? Полный список неисправностей

Наш читатель поинтересовался, за какие неисправности теперь будут штрафовать прямо на дороге.

В новом законе о техосмотре сказано, что теперь, если машина прошла техосмотр, проверять ее техсостояние на дороге сотрудники ДПС не могут, «за исключением случаев визуального обнаружения» неисправностей. Что имеется в виду? Или с какими неисправностями можно ездить, а за какие будут штрафовать?

А. Н., Ростовская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

В соответствии со статьей 15 ФЗ от 3 августа 2018 года № 170‑ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», если в отношении транспортного средства проведена проверка технического состояния в форме технического осмотра и выдана диагностическая карта, содержащая заключение о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, проверка технического состояния данного транспортного средства в форме государственного контроля (надзора) за безопасностью дорожного движения не проводится , за исключением случаев визуального обнаружения признаков наличия у него технической неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения.

Вместе с тем Положение о ГИБДД МВД России, утвержденное Указом Президента РФ от 15 июня 1998 года № 711, возлагает на Госавтоинспекцию обязанности по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, которыми устанавливаются требования в том числе к конструкции и техническому состоянию находящихся в эксплуатации автомототранспортных средств, прицепов к ним и предметов их дополнительного оборудования, а также к изменению конструкции зарегистрированных в Госавтоинспекции автомототранспортных средств и прицепов к ним. Эти полномочия могут реализовываться в том числе в процессе надзора за дорожным движением.

Материалы по теме За эти нарушения ПДД больше не штрафуют — полный список

Визуально могут быть обнаружены, например:

технические неисправности, связанные с нарушением целостности конструкции транспортного средства;

негорящие (отсутствующие) фары и задние габаритные огни (в темное время суток или в условиях недостаточной видимости);

недействующий со стороны водителя стеклоочиститель во время дождя или снегопада;

несоответствующие конструкции транспортного средства цвет внешних световых приборов;

несоответствующие конструкции транспортного средства размерность колес и шин;

установленные дополнительные предметы и покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.

При этом критерием, на основании которого сотрудником Госавтоинспекции принимается решение о проверке технического состояния транспортного средства, является создание потенциальной угрозы безопасности дорожного движения, то есть риск возникновения дорожно-транспортного происшествия.