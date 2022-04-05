В каких случаях номер признается нечитаемым (и как инспектор ДПС должен доказать факт такого нарушения), детально разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Лишили прав за то, что к заднему номеру прилип снег. По словам инспектора, так не бывает — чтобы вся машина чистая, а номер — нет. Суд с этим доводом согласился, хотя я сам снег не прилеплял. Как отстоять свои права?

Н. Беседин, Иркутская область

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

По всей видимости, вас привлекли к ответственности по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ за «управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть». Санкция этой статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

При этом Верховный суд РФ в постановлении своего Пленума от 25 июня 2019 г. № 20 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» разъясняет:

«В качестве устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, могут расцениваться различные механизмы, приборы, приспособления и иное оборудование (шторки, электромагниты и т. п., в том числе и тогда, когда они не были приведены в действие в момент выявления административного правонарушения, однако позволяли водителю при совершении определенных действий видоизменить или скрыть государственный регистрационный знак), а также искусственные материалы (например, листы бумаги, картон) либо природные материалы (в частности, листва, грязь, снег), если визуальный осмотр транспортного средства позволяет с очевидностью сделать вывод о том, что они нанесены с целью затруднения или невозможности идентификации государственных регистрационных знаков (например, загрязнение фрагмента государственного регистрационного знака не связано с погодными условиями или не обусловлено процессом движения, допускающим самозагрязнение).Доказательством использования тех или иных устройств (материалов) в указанных целях может выступать, например, произведенная уполномоченным должностным лицом в ходе выявления административного правонарушения видеозапись (фотографии), которая приобщается к материалам дела об административном правонарушении и подлежит оценке по правилам статьи 26.11 КоАП РФ».

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Возможно, что снег на задний регистрационный знак действительно был помещен кем-то другим или вследствие стечения обстоятельств, однако обязанность поддержания исправного технического состояния транспортного средства, в том числе видимости государственных регистрационных знаков, как при выезде, так и в пути возлагается на водителя (пункт 2.3.1 ПДД РФ).

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Фото: Владимир Корнев/ТАСС и «За рулем»