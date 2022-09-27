Сегодня Госдума рассмотрит в приоритетном порядке важный законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных граждан и военнослужащих по контракту — справедливороссы предлагают не отсрочку, а списание долгов для мобилизованных.

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Глава справедливороссов Сергей Миронов выступил с инициативой разрешить участникам СВО списывать кредиты, неуплаченные проценты, пени и штрафы, если таковые имеются.

То есть тем, у кого есть непогашенный кредит, предлагают предоставить возможность обратиться в банк с требованием об однократном полном списании долга, неуплаченных процентов по кредиту, а также начисленных на день обращения пеней и штрафов, если такие есть. Впоследствии банк сможет получить 50-процентную компенсацию от суммы списанного долга за счет федерального бюджета.

«Пока это предложение не получило поддержки Правительства, но фракция „Справедливая Россия — За правду“ намерена добиваться решения этого вопроса», — заявил ее лидер.

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Сегодня, как мы писали ранее, Госдума рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных граждан и военнослужащих по контракту. Если такой закон примут, заемщик может получить полную отсрочку выплат по кредиту на время прохождения службы или уменьшить размер платежей на это время.

Кроме того, законопроект предусматривает полное или частичное прекращение обязательств по кредиту иждивенца или военнослужащего в случае гибели последнего.

В подготовке документа о кредитных каникулах принимали участие несколько фракций, поэтому с высокой долей вероятности он будет принят.

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