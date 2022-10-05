Европа останется без электромобилей

Заряжать их этой зимой, судя по всему, будет нечем — правительства думают, как быть. Отключить от сети?

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В своих рекомендациях оператором системы передачи электроэнергии во Франции (RTE) предлагает отключить зарядные станции для электромобилей. Операторы зарядки в панике.

Франция готовится пережить очень сложную зиму из-за проблем с поставками газа. RTE же придумала, как сэкономить ценную электроэнергию: отключать зарядные станции для электромобилей с 8:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00. Это периоды высокого спроса на электроэнергию. Терминалы же быстрой зарядки, которыми пользуются как раз днем, по приезде на работу, потребляют столько энергии, сколько хватит для нескольких квартир.

Операторы зарядных станций, кажется, не против, но предлагают альтернативные решения.

«Все наши терминалы управляются удаленно. Наши самые быстрые установки обеспечивают мощность до 300 кВт. Мы могли бы ограничить эту мощность до 100 или даже 50 кВт, — говорит директор компании Power Dot Матье Дишам. — Мы могли бы установить бонус-малус, в зависимости от того, когда вы потребляете. Вы будете платить больше, когда сеть перегружена, и меньше, когда спрос на электроэнергию невысокий».

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На территории Франции работают почти 70 000 общественных зарядных станций, которые были установлены для стимулирования спроса на электромобили и для уменьшения углеродного следа. Проще говоря, ради экологии.

Тем временем во Франции есть несколько атомных станций, которые очень не вовремя встали на ремонт.

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Фото: Michael Marais / Unsplash