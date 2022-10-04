Сотрудники ГИБДД проводят комплекс мер для обеспечения порядка на дорогах области.

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За месяц наряды ДПС ГИБДД проверили 2162 автомобиля, из которых 48 пришлось задержать и отправить на охраняемые стоянки.

Также в полицию были доставлены 64 человека за совершенные грубые административные правонарушения. Десять из них — по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

«Так, 14 сентября в Херсоне у одного из водителей сотрудниками ГИБДД при досмотре обнаружено 32 свертка по 0,5 г наркотического вещества „соль“, которые предназначались для последующего сбыта более мелкими партиями. Четыре гражданина задержаны по подозрению в совершении преступлений, связанных с изменением идентификационных номеров транспортных средств и подделкой документов на них», — отчиталось ГУ МВД Херсонской области в своем Telegram —канале.

Кроме того, за месяц было выявлено 751 административное правонарушение. Задержаны 42 пьяных водителя.

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Особое внимание уделяется профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся образовательных учреждений Херсонской области. Это нарушения перевозки детей и проезда пешеходных переходов, и разработка схемы безопасных маршрутов передвижения детей и родителей к учебным заведениям, а также обучение детей правильному поведению на дорогах.

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Фото: ГУ МВД Херсонской области